Gabigol publica vídeo de Rafaella Santos e esquenta rumores

Após deixar escapar uma foto em que Rafaella Santos aparecia ao fundo e apagar posteriormente, Gabigol decidiu confirmar que está mesmo na companhia da irmã de Neymar no Japão. Em uma publicação feita nesta quinta-feira (19), o jogador, que deixará o Flamengo no fim do ano, exibiu um vídeo onde a influenciadora aparece no fim da gravação.

Rafaella aparece por cerca de três segundos na em uma gravação publicada em meio a outros registros. Sozinha, a jovem surge à frente de outras pessoas, porém com destaque. Ela segura uma câmera enquanto é gravada. Em outros momentos do vídeo, Gabigol aparece conhecendo profissionais e produtos da Mizuno, sua nova patrocinadora. Além disso, também desfruta de pontos turísticos do Japão.

Na última quarta-feira (18), o jogador já havia aumentado os rumores da presença de Rafaella em sua viagem depois de publicar uma foto em que ela aparece com menor destaque, praticamente imperceptível, atrás de uma outra pessoa. A publicação ficou por pouco tempo no ar, já que o atacante apagou o registro posteriormente.

Apesar dos registros, os dois ainda não tornaram público uma possível reconciliação. Porém, os indícios da volta aumentam cada vez mais.

Gabigol e Rafaella Santos

A relação entre Gabriel Barbosa e Rafaella Santos ficou marcada por inúmeras idas e vindas nos últimos nove anos. Os dois tiveram os primeiros contatos quando atacante ainda defendia o Santos, em 2015, mas só assumiram namoro em 2017 – após o fim do envolvimento da irmã de Neymar com Lucas Lima.

O namoro, porém, durou pouco, e o ex-casal manteve apenas um affair. A segunda tentativa ocorreu quando Gabriel começou a se eternizar na história do Flamengo, meses antes das conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2019. Os dois se separaram antes da virada para 2020.

Em julho de 2020, mais rumores de reconciliação. Gabi e Rafa apareceram juntos em alguns eventos e tentavam manter o relacionamento em off, mas resolveram se assumir novamente em 2022. No ano passado, o ex-casal contou com empurrão de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador, para voltar às escondidas – o que também não durou muito tempo.

