Zé Love vai enfrentar seu algoz de ‘A Fazenda’ em luta de boxe

Zé Love aceitou o convite de seu algoz em “A Fazenda”, Sacha Bali, para se enfrentar em uma luta. O ex-jogador sinalizou positivamente para a possibilidade no decorrer da última festa da atração, depois de sua eliminação. Caso se concretize, os dois vão poder dar fim as suas divergências na disputa.

“Tá aceito”, indicou Zé Love, mas sem se aprofundar no tema.

“O quê? O boxe?”, perguntou Sacha.

“Lógico, caralh*! Vamos marcar, vamos fazer um evento. Você pediu e tá aceito”, argumentou o ex-jogador.

“Vamos, de verdade”, respondeu o ator.

Depois da comemoração, Sacha foi até os seus aliados no programa, Yuri Bonotto, Gui Vieria e Sidney Sampaio, para contar sobre o convite aceito pelo ex-atleta.

Apertei a mão do Zé Love! Ele veio falar que tá aceito o desafio de boxe”, detalhou o participante.

Posteriormente, Sidney perguntou se haveria a chance de participar, a partir do segundo round.

Se rolar milhões, eu posso entrar no segundo round?”, questionou.

“Tá desafiado também, Sidney. Bora?”, disparou Sacha.

Bora! O negócio aí é morder um negocinho!”, apontou o aliado em tom de descontração.

Em seguida, Sacha ironizou Yuri, conhecido como ex-bombeiro da Eliana.

“Desafio os dois, vambora! Você (Yuri) eu não desafio, não, porque tá muito forte”, debochou o ator.

A 16ª edição de “A Fazenda” chega ao fim, nesta quinta-feira (19). Sacha Bali, Yuri Bonotto, Sidney Sampaio e Gui Vieira sendo os candidatos a vencerem o prêmio de R$ 2 milhões.

Zé Love corre risco de bloqueio de premiação em “A Fazenda”

O ex-jogador Zé Love foi alvo de mais uma ação judicial. Dessa vez, ele deve sofrer bloqueio de qualquer premiação em dinheiro na 16ª edição do programa “A Fazenda”, da TV Record. A decisão envolve o não cumprimento de um acordo pela falta de pagamento do aluguel de um terreno, referente a uma fazenda, a qual abriga uma pequena plantação de milho.

Em setembro de 2016, o ex-atacante alugou um espaço em área rural na Fazenda Bela Vista, localizada em Promissão. A intenção era promover exploração agropecuária, em um terreno de 200 x 500 metros. A quantia mensal do pagamento era de R$ 3.750, mas, com a antecipação de seis meses, em apenas uma parcela de R$ 22,5 mil. No entanto, Zé Love não cumpriu com o acordo por vários meses, o que gerou um débito de R$ 99 mil em 2020. No atual cenário com os juros e correções, a dívida chega a quase R$ 243 mil.

Em sua defesa, seus advogados indicam que ele está em situação financeira difícil. Além de desempregado, inadimplente e sem uma renda que garanta uma quantia mensal para se manter, com seus bens sendo arruinados por várias dívidas. Ainda por cima, que realiza trabalhos alternativos, os famosos bicos, para conseguir sobreviver. Além disso, com a participação no reality show, que exige o confinamento, impedem que atualmente ele exerça qualquer atividade, que assegure uma renda. Em razão disso, sua defesa solicita que qualquer premiação que Zé Love garantir no reality show seja bloqueado.

