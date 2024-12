Vasco avança para contratar o técnico Fábio Carille

Carille foi técnico do Santos em 2024 - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Vasco abriu conversas com o técnico Fábio Carille nesta quinta-feira. A situação, entretanto, andou nas últimos horas e está avançada. O clube já fez proposta pelo treinador, que gostou do projeto apresentado pelo presidente Pedrinho. A informação é do “ge”.

A diretoria cruz-maltina entende que o treinador tem experiência no futebol brasileiro e com estabilidade em clubes. O Vasco, aliás, não quer arriscar em profissionais com pouca bagagem. Desta maneira, Carille virou alvo da diretoria.

Antes de Carille, o clube carioca buscou a contratação de Renato Gaúcho, que não aceitou a oferta salarial após saída do Grêmio. A diretoria conversou também com Pedro Caixinha, Paulo Pezzolano e António Oliveira, mas não chegou a enviar propostas por esses treinadores, todos estrangeiros.

Carille deixou o Santos após conquistar o acesso e o título da Série B. O clube, aliás, disse que o técnico e sua comissão técnica chegaram para a reconstrução do time após o rebaixamento e que todos os objetivos previstos acabaram sendo alcançados. Entretanto, o clima entre treinador, clube e torcida ficaram insustentáveis. Em 2024, o técnico completou 53 partidas, com 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.

