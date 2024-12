Botafogo negocia lateral Hugo com Vitória

Hugo, lateral-esquerdo do Botafogo - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

O lateral-esquerdo Hugo, de 23 anos, pode ser mais um a deixar o Botafogo para a próxima temporada. Apesar de ter contrato até o fim de 2026, o Vitória tem interesse no jogador e negocia com o Alvinegro a sua contratação. A informação é do radialista Reinaldo Oliveira.

Assim, o técnico do Leão, Thiago Carpini, participa da negociação e fala diretamente com o lateral. Vale ressaltar que o Vitória faz uma reformulação no elenco para a próxima temporada e a posição é uma das prioridades para contratação.

Hugo começou nas categorias de base do Botafogo e estreou na equipe profissional em 2020. Na última temporada, foi o ano em que mais atuou, com 40 partidas. Já em 2024, entrou em campo 33 vezes, marcou dois gols e ainda contribuiu com sete assistências.

Caso ele vá para o Vitória, terá que disputar a vaga de titular com Lucas Esteves, destaque rubro-negro no Brasileirão. O Leão vai jogar cinco competições em 2025: Sul-Americana, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.

O Botafogo também passa por uma reformulação no elenco e pelo menos sete nomes vão deixar o clube. Os zagueiros Pablo e Adryelson, que estão emprestados e vão retornar aos seus clubes, Flamengo e Lyon, respectivamente; o lateral Marçal, o atacante Óscar Romero e o volante Tchê Tchê não vão ter o contrato renovado. O meia Eduardo, que optou por não renovar, e Thiago Almada que vai para o Lyon, como previsto em contrato.

Além disso, outros nomes estão sendo sondados e podem receber propostas, como o goleiro John, o técnico Artur Jorge e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus. Dessa forma, o Alvinegro também vai em busca de novos reforços para 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.