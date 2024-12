Por Paulinho, Palmeiras coloca garoto da base em negociação e trabalha com Gabriel Menino

Paulinho é um dos destaques do Atlético - (crédito: Fotos: Pedro Souza / Atlético)

O Palmeiras segue articulando a contratação de Paulinho para seu ataque em 2025. Com o valor em mãos, o Verdão agora alinha as possibilidades de transferência de dois atletas para o Atlético.

Um deles já está definido: o jovem do sub-20 Patrick. Bem avaliado nos bastidores como uma grande promessa, o Galo vê com bons olhos a transferência do garoto para Belo Horizonte.

Outro nome possível é o de Gabriel Menino, que também agrada ao Atlético. No entanto, o jogador ainda analisa as propostas. Neste momento, o Palmeiras trabalha para que ele aceite a oferta e se mude para Belo Horizonte.

Menino, aliás, tem outras propostas do mercado nacional e internacional, o que o faz refletir sobre seu futuro. Recentemente, ele perdeu espaço com Abel Ferreira na última temporada, o que levou o clube a colocá-lo em uma lista de dispensa.

Caso a negociação seja concretizada, o time alviverde desembolsará 18 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões). O Galo queria 25 milhões de euros (R$ 159 milhões) por Paulinho, mas a proposta de 18 milhões de euros mais dois atletas agrada ao clube alvinegro.

