António Oliveira é o plano B do Atlético para assumir em 2025

O Atlético busca um técnico para a próxima temporada. Além de conversar com Luís Castro, ex-Botafogo, a diretoria já considera um possível plano B: Antonio Oliveira, que está sem clube desde que deixou o Corinthians no meio da temporada atual.

Antonio Oliveira é um dos nomes mencionados pelo CIGA (Centro de Inteligência do Galo) como opção para assumir o time em 2024. No entanto, as conversas continuam em estágio inicial, já que o foco principal do Atlético é Luís Castro.

Por outro lado, Antonio também negocia com outro clube, e essas tratativas estão em estágio mais avançado. O treinador chegou ao Brasil há dois dias e está em São Paulo para definir seu futuro. Caso tenha urgência, o Galo precisará acelerar as negociações.

No comando técnico do Corinthians, Antonio Oliveira disputou 29 partidas, com 13 vitórias, nove empates e sete derrotas, alcançando um aproveitamento de 55,1% dos pontos. Antes de treinar o time paulista, o português também passou por Cuiabá e Coritiba.

