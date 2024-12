Dois nomes do Chivas são vítimas de assalto a mão armada

Em pré-temporada na cidade de Zacatecas, região central do México, o Chivas Guadalajara teve dois de seus integrantes passando por uma traumática situação.

Um atleta do elenco e um funcionário foram assaltados nesta semana enquanto estavam em um posto de gasolina. Contudo, até o presente momento, não se sabe a identidade da vítimas

De acordo com as informações de testemunhas que viram o momento do ocorrido, os assaltantes abordaram as vítimas já com armas em punho. Desse modo, eles saíram rapidamente do carro roubado antes dos bandidos empreenderem fuga.

Nas redes sociais, o secretário geral de governo em Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, se pronunciou sobre o caso. Segundo a autoridade, a rápida ação policial, mesmo sem uma denúncia formal imediata do roubo, foi determinante para a localização do veículo.

Apesar da recuperação do carro, Rodrigo frisou que as operações continuam para encontrar os responsáveis pelo crime, já que o carro estava sem ninguém dentro quando de sua localização.

“Um veículo particular foi roubado de um posto de gasolina, afetando dois membros de um clube de futebol profissional que está realizando atividades de pré-temporada em nosso estado. A respeito, cabe esclarecer que o Governo de Zacatecas não recebeu nenhuma informação ou solicitação de apoio (de imediato) em relação a essa atividade. Assim que a denúncia foi recebida, os elementos de segurança da Secretaria de Segurança Pública realizaram um deslocamento operacional para lidar com a situação. Graças à mobilização de segurança, o veículo foi localizado e a operação continua para encontrar os responsáveis”, detalhou.

O futebol no México volta apenas em 2025 para a disputa do Clausura da Liga MX. Na rodada de estreia, o Chivas jogará diante de seu torcedor, contra o Santos Laguna, no dia 11 de janeiro.

