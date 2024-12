Empresário João Paulo Magalhães é eleito presidente do Botafogo

Nesta quinta-feira (19), o Botafogo realizou eleições no clube, e o empresário João Paulo Magalhães foi eleito para assumir o comando da associação entre 2025 e 2028. Ele derrotou o atual mandatário e vice-presidente, Vinícius Assumpção.

Aliás, João Paulo recebeu 573 votos, enquanto Vinícius somou 399. Houve cinco votos em branco e dez nulos. A votação aconteceu na sede do Botafogo, em General Severiano. O futebol seguirá sob a gestão da SAF, administrada pelo americano John Textor.

LEIA MAIS: Mateo Ponte classifica o momento em que o Botafogo virou a chave em 2024

Todavia, João Paulo, como novo presidente, será responsável pelo clube social e pelos esportes olímpicos do Botafogo. Além disso, terá o direito de designar o representante da associação na SAF em maio de 2026. Até lá, Durcesio de Melo continuará exercendo o mandato no cargo.

Contudo, a eleição ocorreu tranquilamente, com os sócios votando presencialmente e também virtualmente. Torcedores que compareceram à sede de General Severiano não enfrentaram filas. Ídolos da história do Glorioso marcaram presença, entre eles os ex-jogadores Paulo Cesar Caju, Jairzinho e Donizete Pantera, além dos ex-presidentes Nelson Mufarrej e Carlos Augusto Montenegro.

João Paulo integrou a chapa “Os Escolhidos” e contou com o apoio do presidente Durcesio de Melo. Figura conhecida no futebol carioca, sua família adquiriu o comando do Boavista, de Saquarema, e, em 2012, João Paulo tornou-se o gestor principal do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.