Pai de jornalista ex-Globo descobre filho em caso extraconjugal

Luiz Andreoli, pai do jornalista Felipe Andreoli, que recentemente deixou a Globo, recebeu uma notícia surpreendente. Afinal, o apresentador conhecido por declarações polêmicas, soube que teve um filho em um caso extraconjugal. Assim, em entrevista ao canal de “Lisa Gomes” no Youtube, frisou que tomou conhecimento deste cenário por meio das redes sociais.

“Soube esse ano, eu não sabia mesmo, morreu. Eu fiquei em choque porque nunca imaginei isso. Ela entrou (na internet) um dia e contou pra mim que perdeu durante a gravidez”, relatou Luiz.

A criança não chegou a nascer, já que foi perdida ainda durante a gestação. O profissional de comunicação, aliás, confirmou que se tratava do fruto de um relacionamento fora do casamento.

“Eu estava na Bandeirantes, mas era uma história muito louca. Eu estava casado e não sabia que ela estava grávida, ela sumiu e fui saber outro dia”, relembrou o apresentador.

Luiz também explicou que a experiência de perder um filho não é inédita em sua vida.

“Eu perdi mais um quando estava casado do terceiro casamento, teve problemas durante a gravidez, tive três e agora quatro com a Daiane (atual esposa)”, indicou o comunicador.

Contato com os filhos

Posteriormente o profissional de comunicação com passagens por Band, TV Globo, Record e RedeTV!, detalhou como é o relacionamento com o filho no atual cenário.

“Não existe mais esse negócio de pai e filho, grudados como tinha na minha época. Eu ligava todo dia pro meu pai, eu adorava meu pai. Há um distanciamento e eu vejo isso na minha família, como eu vejo de muita gente”, esclareceu Luiz.

O comunicador mostrou insatisfação com a falta de contato com o filho e até mesmo o neto.

“As pessoas acham que eu vejo Felipe sempre, meus netos, não vejo. É muito difícil manter o relacionamento, o cara casa, a mulher do cara pensa diferente, é tudo muito complicado. Eu vejo isso em várias famílias, não só na minha não”, desabafou.

Em seguida, Lisa questionou se não houve um desentendimento entre eles e o apresentador somente ressaltou que deseja o melhor para o filho.

“Um tempinho, um ano, mais ou menos isso, não existe briga. Eu não brigo com ninguém, as pessoas discutem comigo, cada um têm o jeito de ser, muita gente cobra pai, filho. Eu sempre acho que você tem que relevar coisas mais importantes e diminuir as piores, eu quero muito bem a ele”, indicou Luiz.

Depois, o comunicador considerou que foi um pai ausente para seus filhos.

“Com certeza, isso teve um preço, até hoje meus filhos falam: ‘Você nunca me levou para Disneylândia’. Eu nunca tirei férias com meus filhos, nunca! Eu tive um fim de semana num rancho em Campinas, que eu fui com eles pela primeira vez e nunca mais”, apontou o profissional de comunicação.

Novo emprego após deixar a Globo

Por fim, ele relembrou que tinha a relação muito próxima com o seu pai, mas não consegue reproduzi-la com os seus filhos.

“Eu gostaria imensamente, mas não existe, eu não sei o que é que é. Eu vejo uma geração que veio depois da minha que não tem essa química de estar com os pais, você tem que estar com o pai nos momentos bons e ruins”, concluiu.

Pouco mais de um mês após anunciar sua saída da Globo, o jornalista Felipe Andreoli acertou sua ida para a Record. Após 10 anos na emissora carioca, o apresentador estará ao lado de Rafa Brites, sua esposa, no comando da próxima edição do Power Couple Brasil.

