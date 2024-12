Thiago Maia, do Internacional, pensou em abandonar a carreira após tragédia no Sul

O volante Thiago Maia, do Internacional, vencedor do prêmio Fair Play da FIFA, afirmou em entrevista que pensou em abandonar a carreira após as tragédias no Rio Grande do Sul, ocorridas em maio deste ano.

Natural de Roraima, Thiago Maia está de férias e se apresentará ao Internacional no início de janeiro para iniciar a pré-temporada e, em seguida, disputar o campeonato estadual. Além disso, o time gaúcho disputará Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão em 2025.

LEIA MAIS: Thiago Maia, do Internacional, ganha prêmio Fair Play, da Fifa

“Sei que muitos meninos tinham mais talento do que eu, mas o que me ajudou foi a fé em Deus, o apoio dos meus pais e o foco em seguir em frente, mesmo com os ‘nãos’ que recebi. Já quis desistir, não vou mentir para vocês, mas sempre tive o desejo de continuar”, disse o volante.

“Recentemente, com a tragédia no Rio Grande do Sul e as enchentes, também pensei em desistir. Porém, tive o apoio dos meus pais e do Internacional, que me ofereceu toda assistência psicológica”, revelou Thiago Maia.

Na última quarta-feira (18), o jogador visitou o Centro de Treinamento do Monte Roraima, clube fundado no ano passado como a primeira SAF do futebol roraimense. Durante a visita, incentivou os jogadores locais que disputarão a Copa São Paulo de Juniores.

Thiago Maia destacou a conquista do prêmio Fair Play

Sobre o prêmio recebido da FIFA nesta semana, Thiago Maia destacou que a conquista é uma das maiores de sua carreira, que já inclui títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, ambos vencidos enquanto defendia o Flamengo. No Internacional, ele ainda busca seus primeiros troféus.

“Sem dúvida, este é um prêmio único na minha carreira e talvez o mais emocionante também. Infelizmente, veio em decorrência de uma tragédia, mas nunca fiz o que fiz esperando algo em troca”, concluiu o volante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.