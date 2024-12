Corinthians faz sondagem por Arana e tem plano para trazer o lateral

O Corinthians já começou suas primeiras sondagens no mercado para a próxima temporada. E um dos primeiros jogadores que entraram no radar do Timão é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG. O jogador foi revelado pelo clube e defendeu a camisa alvinegra até 2017, quando foi para o Sevilla.

A ideia do Timão não é contratar o lateral, pois não há nem suporte financeiro para isso. O Corinthians vê duas saídas para realizar o negócio. A primeira é um empréstimo, com valor pagando um valor ao Galo e 100% do salário do jogador. A outra, é oferecer atletas para uma troca junto ao clube mineiro.

O Atlético confirmou que recebeu a sondagem, mas não tem interesse em negociar o jogador no momento, já que vê o lateral como uma das grandes forças do elenco. Arana tem contrato com o Galo até 2027. Ele chegou a Belo Horizonte em 2020 pelo valor de 5 milhões de euros, cerca de R$ 31 milhões de reais. Pelo clube mineiro, foi campeão Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021 e ganhou oportunidades na Seleção Brasileira.

