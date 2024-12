Palmeiras encaminha contratação do atacante Paulinho, do Atlético-MG

Paulinho, do Atlético, está próximo do Palmeiras - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O atacante Paulinho está próximo de defender as cores do Palmeiras na próxima temporada. Afinal, o clube alinhou o modelo de negócio com o Atlético-MG, atual equipe do jogador. Assim, com o ponta Facundo Torres fechado, o atleta se torna a segunda contratação do Verdão para 2025.

Para contar com o jogador de 24 anos, o Alviverde desembolsará 18 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões) aos cofre do Galo. Além disso, na negociação, ficou ajustada a ida de dois jogadores do Palmeiras para Belo Horizonte. As informações são do ge.

O meia Gabriel Menino e Patrick, volante do Sub-20, devem entrar no acordo entre as equipes. O camisa 25 está em estágio inicial nas tratativas, mas vê com bons olhos uma possível transferência. Por outro lado, o mais jovem está praticamente fechado. Apesar dessa indefinição, o negócio independe de quais serão os atletas envolvidos.

Na temporada, o camisa 10 participou de 59 jogos pelo Atlético-MG, marcando 19 gols, além de quatro assistências. Com isso, se tornou o artilheiro da equipe no ano ao lado de Hulk. Se recuperando de uma cirurgia na canela, Paulinho só deve entrar em campo pelo Palmeiras entre abril e maio do próximo ano, período previsto para sua completa recuperação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.