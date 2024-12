Fluminense foca em atacantes para evitar problema em 2025

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 24: Richarlison of Tottenham Hotspur applauds the fans after he is substituted during the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD3 match between Tottenham Hotspur and AZ at Tottenham Hotspur Stadium on October 24, 2024 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

O Fluminense segue no mercado e foca, especialmente, em contratar mais um atacante, de acordo com as últimas informações. No entanto, há um motivo para a diretoria priorizar a compra de um centroavante. Em 2024, o Tricolor marcou apenas 73 gols, sendo a pior marca registrada pelo clube no século. A equipe superou negativamente os 74 gols que foram registrados em 2018.

O técnico Mano Menezes ressaltou no fim deste ano o principal problema do time: pouco volume para balançar a rede. Ele, aliás, concluiu que precisaria resolver essa questão de maneira urgente.

“Eu acho que a gente fez poucos gols na temporada e acho que a nossa equipe tem dificuldade de encontrar o caminho que te aproxima mais do gol. A gente conclui pouco, com o volume que tem a gente conclui pouco, e a gente precisa melhorar essa condição urgente”, disse Mano Menezes em coletiva após empate por 0 a 0 com o Criciúma.

Assim, com Mano no cargo para a temporada 2025, o Fluminense foca na contratação de atacante. O Tricolor já demonstrou interesse em Vegetti, Tiquinho, Pitta, Ángel Romero, Rony e Richarlison. O atacante do Tottenham, da Inglaterra, tem uma reunião agendada para esta sexta-feira com o Tricolor, que vê-lo como peça importante para o Mundial de Clubes.

Além disso, o Fluminense quer um jogador de área para aumentar as opções para o ataque e disputar posição com Cano e Kauã Elias. O argentino, que teve as duas primeiras temporadas excelentes, teve uma queda de rendimento em 2024 por conta de pequenas lesões. Ele marcou apenas sete gols. Além disso, Cano tem 36 anos e também algo que preocupa a diretoria, apesar da idolatria da torcida com o atacante. O Moleque de Xerém, assim, substitiu o camisa 14, porém, apesar de bons jogos, não teve regularidade.

Força física

O presidente Mário Bittencourt, em entrevista coletiva na última segunda-feira, também declarou existia uma discrepância grande na faixa etária dos jogadores. A maior parte tinha mais do que 30 anos ou menos do que 23. Ou seja, deseja atletas com mais vigor físico para aguentar o calendário do futebol brasileiro.

