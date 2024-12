São Paulo não vai renovar o contrato do lateral-direito Rafinha

O lateral-direito Rafinha não deve permanecer no São Paulo em 2025. O veterano estudava uma renovação de contrato junto ao Tricolor, mas um desacordo em relação ao tempo do vínculo, fez com que o jogador veja seu futuro longe do Morumbis. Ele deve procurar um novo clube para a próxima temporada. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan.

Rafinha, que tem vínculo até o final deste ano, permaneceria inicialmente no Tricolor até o fim do Campeonato Paulista. Contudo, o lateral mudou de ideia quanto ao tempo de contrato, fugindo dos planos do clube paulista. O veterano gostaria de jogar até o final do ano, algo que não está nos planos do São Paulo.

O jogador mudou de ideia quanto a sua aposentadoria e tem planos de jogar até o final de 2025. Assim, o planejamento é que o veterano procure um novo clube para atuar em 2025, sendo o seu último na carreira.

Campeão da Copa do Brasil em 2023 e responsável por levantara a taça na final, o lateral-direito começou o ano de 2024 sofrendo com lesões. Esses percalços tiraram o jogador por boa parte da temporada. As contusões, aliás, fizeram com que ele repensasse o plano de se aposentar e jogar mais alguns meses no São Paulo, por gratidão ao clube. Contudo, sem um tempo de contrato acertado entre as duas partes, o atleta deve se despedir do clube.

Assim, o São Paulo também precisará se reforçar na lateral-direita. Isso porque sem Rafinha, o Tricolor terá apenas Igor Vinícius para o setor. Outro nome seria Moreira, mas o garoto pode ser envolvido na negociação que pode trazer o lateral-esquerdo Wendell ao Morumbis.

