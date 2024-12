Cano, do Fluminense, cuida da forma física para chegar mais forte em 2025

Rio de Janeiro, Brasil - 18/09/2024 - Est..dio Maracan.. - .Fluminense enfrenta o Atl..tico Mineiro esta noite no Maracan.. pela partida de ida das quartas de finais da Copa Libertadores 2024..FOTO: LUCAS MER..ON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu.uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club... obrigat..rio mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. ...s mandat..rio mencionar el nombre del autor ao usar el im..gen. - (crédito: Lucas Mercon)

Com o fim da temporada, os jogadores do futebol brasileiro estão de férias e só retornam ao trabalho em 2025. No entanto, Germán Cano, do Fluminense, já iniciou sua pré-temporada e tem cuidado da forma física. O argentino mostrou parte do treinamento em suas redes sociais.

Em 2024, o argentino teve problemas físicos, não conseguiu ter regularidade e perdeu a vaga de titular para o jovem e promissor Kauã Elias. Para a nova temporada, o jogador busca centésimo gol (soma 91, no total) com a camisa tricolor e reencontrar o bom futebol.

No ano anterior, o atacante foi um dos principais destaques da equipe carioca na conquista inédita da Libertadores. Ele, inclusive, foi o artilheiro da competição com 13 gols e ganhou o prêmio de “Rei da América” no fim do ano. Assim, na decisão diante do Boca Juniors, abriu o placar e viu John Kennedy ser decisivo no triunfo por 2 a 1, no Maracanã.

Além disso, completou 84 gols com a camisa tricolor em duas temporadas, 44, em 2023, e 40, em 2024. Alçado a ídolo, conquistou a torcida com carisma e sua comemoração característica, o duplo L. (Lorenzo e Leonella, filhos do atleta). Artilheiro de um toque só, esbanjou bom posicionamento na área e personalidade, sobretudo na reta final do torneio continental.

Temporada bem diferente das anteriores

Cano encerrou 2024 com apenas 7 tentos, em 42 jogos, e muita dificuldade para ter regularidade e se encaixar no esquema do técnico Mano Menezes. Em março, sofreu uma entorse no joelho direito e desfalcou o time no Carioca. Essa, inclusive, foi a menor quantidade desde que chegou ao Brasil, visto que fez 24 gols em 2020 e 19 em 2021, ambos pelo Vasco.

