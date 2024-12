Ainda sem técnico, Santos não avança em reforços

Pouco mais de um mês após demitir Fábio Carille, o Santos ainda não definiu quem será o seu treinador em 2025. O clube procura um novo comandante para a temporada que vai voltar a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Contudo, a demora para achar um novo técnico vem interferindo, e muito, no planejamento para o ano que vem.

Até aqui, o Santos não anunciou nenhum reforço para 2025. Além disso, a demora do Peixe para contornar a situação, além de irritar os torcedores nas redes sociais, também tem gerado preocupação no mercado da bola. O clube chegou a abrir negociações para trazer novos atletas, mas por aguardar o novo aval da comissão técnica, ainda não conseguiu firmar nenhuma contratação.

Um destes exemplos é Zé Rafael. O Santos tem interesse no volante do Palmeiras e chegou a abrir conversas pelo atleta. Contudo, a demora para seguir em frente com o acordo, muito por esperar um novo técnico, fez com que o Fluminense também demonstrasse interesse pelo jogador e entrasse na briga com o Peixe.

Nos bastidores, a demora do Peixe para fechar os acordos tem sido vista com preocupação, tanto por empresários como por jogadores do próprio elenco. O plantel se reapresenta no dia 3 de janeiro para fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, onde vai disputar a Orlando Cup. Contudo, a viagem pode acontecer com várias situações indefinidas e sem um técnico.

Os alvos do Santos para novo treinador

O principal alvo do Santos era Luís Castro, mas as conversas não tiveram sucesso. Assim o plano A virou Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, que ainda não respondeu a oferta. Renato Gaúcho era outro alvo, que agradeceu a proposta, mas recusou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.