Ramon Menezes convoca Seleção Brasileira para o Sul-Americano Sub-20

O técnico Ramon Menezes convocou, na manhã desta sexta-feira (20), 23 atletas que disputarão o Sul-Americano Sub-20, que acontece na Venezuela. Assim, a competição será realizada entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025. A preparação, nesse sentido, terá início no dia 7 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

O Brasil está no Grupo B e terá pela frente na primeira fase Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia. Na outra chave, estão Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.

De acordo com o regulamento, as cinco seleções de cada grupo brigam pelas três primeiras colocações, classificatórias para o hexagonal final, no qual os seis países lutam pelas quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20, no Chile.

De olho na preparação, aliás, a previsão é que aconteçam dois jogos-treino durante o período de treinos. Em seguida, a delegação viaja no dia 19 para a cidade de Valencia, sede dos jogos na fase de grupos, onde fica o estádio Misael Delgado, que receberá os compromissos da Seleção na primeira etapa do Sul-Americano.

Olho na agenda

O Brasil estreia dia 24 de janeiro, contra a Argentina, às 20h30. No dia 26, o adversário será a Bolívia, às 18h. Em seguida, no dia 30, a seleção encara o Equador, às 20h30, e fecha a fase de grupos diante da Colômbia, às 18h, no dia 1º de fevereiro.

Dessa forma, as quatro primeiras rodadas do hexagonal final serão realizadas nos dias 4, 7, 10, 13 de fevereiro e em Caracas, capital venezuelana, nos estádios Brígido Iriarte e Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Em seguida, a última rodada, no dia 16, terá como palco o Estádio José Antonio Anzoategui, em Puerto La Cruz.

Por fim, a Seleção Brasileira irá defender o título do Sul-Americano Sub-20, visto que ergueu a taça na Colômbia, em uma campanha invicta sob o comando de Ramon Menezes. Na competição, aliás, o Brasil é o maior vencedor do torneio, com 12 conquistas (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011, 2023).

Confira a lista de convocados

Goleiros

Felipe Longo – Corinthians

Otávio – Cruzeiro

Robert – Atlético-MG

Laterais

Chermont – Santos

Pedro Lima – Wolverhampton (ING)

José Guilherme – Grêmio

Leandrinho – Vasco

Zagueiros

Anthony – Goiás

Bordon – Lazio (ITA)

Iago – Flamengo

Jair Paula – Santos

Meio-campistas

Bidon – Corinthians

Gabriel Carvalho – Internacional

Kauan Rodrigues – Fortaleza

Moscardo – Stade de Reims (FRA)

Atacantes

Alisson Santana – Atlético-MG

Deivid Washington – Chelsea (ING)

Gustavo Prado – Internacional

Nathan Fernandes – Grêmio

Pedrinho – Zenit (RUS)

Rayan – Vasco

Ricardo Mathias – Internacional

Wesley – Al-Nasr (SAU)

