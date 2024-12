Palmeiras negocia a contratação de Andreas Pereira, do Fulham

Brazil's midfielder #19 Andreas Pereira reacts after his team's defeat in the Conmebol 2024 Copa America tournament quarterfinal football match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada on July 6, 2024. (Photo by Robyn Beck / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Palmeiras demonstrou interesse e tenta a contratação do meia Andreas Pereira, do Fulham. O jogador de 28 anos está no clube inglês desde 2022, mas pode mudar de ares no ano que vem. Os valores e condições não foram informados. A informação foi dada primeiramente pelo site ”Nosso Palestra” e confirmada pelo J10.

Os representantes de Andreas estão alinhando com o Verdão um acordo e já tem conversas avançadas para ele se tornar jogador do clube. Contudo, a dificuldade do Palmeiras deve ser a negociação com o Fulham. Isso porque o clube inglês só estaria disposto a negociar o atleta por uma alta quantia.

Recentemente, o clube inglês recusou uma proposta do futebol francês na casa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões de reais na cotação atual). Na última janela de transferência, o meia recebeu ofertas do Atlético de Madrid, da Espanha, e por times da Itália, mas o negócio acabou não saindo.

Nesta temporada, Andreas tem 15 jogos e marcou dois gols com a camisa do Fulham. Ele vem sendo um dos destaques do clube inglês e titular absoluto da equipe. Seu desempenho, aliás, fez com que o meia virasse presença constante nas convocações recentes da Seleção Brasileira.

O Palmeiras, por sua vez, mantém sua postura agressiva no mercado de transferência. A diretoria vê Andreas Pereira como uma ”cereja do bolo” na construção do elenco que vai disputar o Super Mundial de Clubes. Além do meia, o Verdão está próximo de acertar a contratação de Paulinho, do Atlético-MG e já tem tudo certo com o uruguaio Facundo Torres, que estava no Orlando City.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.