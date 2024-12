Flamengo avalia futuro de Pablo, e partes avançam por rescisão contratual

De volta ao Flamengo após temporada por empréstimo no Botafogo, Pablo sabe que dificilmente terá espaço no elenco de Filipe Luís e já estuda os próximos passos da carreira. Rubro-Negro e zagueiro estão alinhados quanto o fim da passagem do atleta pelo clube e, nesse sentido, devem buscar acordo amigável pela rescisão contratual.

O Flamengo, mesmo com rescisão contratual em pauta, também não descarta novo empréstimo em caso de proposta. A preferência das duas partes é pelo encerramento do ciclo, mas, segundo o RTI Esportes, um acordo com outro clube não está totalmente descartado e dependerá só do surgimento – ou não – de ofertas.

Bap, José Boto e Filipe Luís já vivem um dilema quanto a permanência de David Luiz para 2025 e acumulam opções no setor. O plantel rubro-negro ainda conta com outras cinco opções para zaga: Léo Pereira, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Cleiton e Iago.

Pablo no Flamengo

Flamengo e Lokomotiv (RUS) chegaram a um acordo por Pablo em março de 2022, no valor de 2,5 milhões de euros (R$ 14 milhões à época). O anúncio do zagueiro, terceiro reforço do clube para temporada, fez alusão ao quadro “Qual é a música?” de Sílvio Santos – que tinha dublador homônimo ao atleta.

O zagueiro estreou pelo Mais Querido na derrota para o Athletico na Ligga Arena, pelo placar mínimo, no dia 23 de abril de 2022. Apesar dos quase três anos de clube, Pablo só atuou pelo Rubro-Negro em 47 partidas nessas três temporadas – 28 vitórias, sete empates e 12 derrotas.

Sem espaço com nenhum dos técnicos que passaram pelo Rubro-Negro, Pablo acabou emprestado ao Botafogo em fevereiro de 2024. O cenário se manteve o mesmo no Alvinegro, e o zagueiro participou apenas de um jogo na gloriosa temporada do clube. O atleta disputou 28 minutos da goleada por 5 a 1 sobre o Juventude, em abril.

