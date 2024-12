Grêmio vive expectativa de contratar o técnico Pedro Caixinha

O Grêmio se mobiliza para tentar concluir as tratativas com o treinador Pedro Caixinha, nesta sexta-feira (20). As partes ainda ajustam alguns detalhes no contrato para oficializar o acerto para o profissional assumir o comando em 2025. Até o momento, há um acordo salarial e verbal entre o Imortal e o técnico. A expectativa é de que o vínculo seja válido até o fim do ano que vem.

Caixinha está em um período de descanso em Portugal, sua terra natal, desde que foi demitido do Bragantino, no final de outubro. Assim, a diferença de fuso de três horas entre o país europeu e Porto Alegre foi um obstáculo na negociação. O que atrasou um pouco as conversas, mas depois houve avanço. O profissional deve levar dois membros da sua comissão fixa para a experiência no Tricolor Gaúcho. Tratam-se do auxiliar técnico português Pedro Malta e o preparador de goleiros espanhol José Belman. Entretanto, o preparador físico grego Polyvios Kyristis que o acompanhou na passagem pelo Bragantino não trabalhará no Grêmio. Para este cargo, o clube acertou o retorno de Rogério Dias, profissional que teve sua formação no clube gaúcho.

O trabalho de dois anos no Massa Bruta despertou o interesse de outros clubes brasileiros como, por exemplo, Santos e Vasco. A oferta do Cruz-Maltino foi recusada por entender que não era um projeto consolidado como esperava. Em apuração, o Jogada10, conseguiu a informação que o treinador e seus representantes avaliavam como positivo a continuidade no futebol brasileiro.

Grêmio prioriza treinador com maior capacidade tática

A prioridade do Imortal era a contratação de Tite, mas o ex-técnico da Seleção Brasileira sinalizou que dava preferência a propostas da Europa. A partir disso, outros candidatos passaram a ganhar força, entre eles o de Caixinha. O comandante se encaixa no perfil traçado como ideal pelo clube. “Aguerrido, forte e intenso” como frisou o diretor de futebol Guto Peixoto. Assim como um profissional com maior capacidade tática.

Deste modo, o Imortal deve ser o décimo clube em sua trajetória como técnico. Ele teve passagens pelo União Leiria e Nacional da Ilha da Madeira, em Portugal, Santos Laguna e Cruz Azul, no México, Al-Gharafa, no Qatar, Rangers, na Escócia, Al-Shabab, na Arábia Saudita, e Talleres, na Argentina. O último trabalho foi exatamente o Bragantino. Antes disso, Caixinha foi assistente de José Peseiro no começo dos anos 2000.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.