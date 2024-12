Felipe Melo presenteia Unai Emery, do Aston Villa, com camisa do Fluminense

Felipe Melo presenteia Unai Emery com camisa do Fluminense - (crédito: Foto: Arquivo pessoal)

De férias após o fim da temporada, Felipe Melo está na Europa e reencontrou um velho conhecido nesta sexta-feira (20): Unai Emery, treinador do Aston Villa. O defensor aproveitou a visita ao CT do clube inglês e presenteou o técnico com uma camisa do Fluminense.

” O Unai Emery foi um cara fantástico na minha vida, na minha carreira, porque foi o cara que me ajudou a dar um salto de competência na minha vida futebolística. Com ele, eu me torno o melhor volante do Campeonato Espanhol, juntamente com o Xavi”, disse.

“Foi legal demais. E foi muito bom encontrá-lo, muito feliz pela forma que ele nos recebeu ali no grande clube que é o Aston Villa. Estou muito feliz e torcendo muito para que eles possam conquistar a vitória contra o Manchester City (os dois times se enfrentam neste sábado pela Premier League)”, completou.

Vale lembrar que Felipe Melo não seguirá no Fluminense. Assim, a confirmação veio do presidente Mário Bittencourt, durante coletiva na última segunda-feira (16). Durante os três anos, o defensor conquistou quatro títulos, entre eles a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.

Homenagem do Galatasaray

Felipe Melo viveu uma noite mais do que especial em Istambul, capital da Turquia. Afinal, o defensor, ídolo do Galatasaray, recebeu uma homenagem durante a vitória por 4 a 3 sobre o Trabzonspor. Ela aconteceu com direito a um bandeirão que estampava seu rosto e a mensagem em português: “Bem-vindo à casa”.

“Cheguei aqui ao estádio agora, estou no camarote. Falei com o treinador, fui muito bem recebido, benção demais, muito feliz. Está vendo lá? Falta uma hora para o jogo e já tem uma bandeirinha do Melo lá. É isso que fica, rapaziada. Que prazer, glória a Deus por tudo isso”, disse.

Durante a homenagem, Metin Öztürk, vice-presidente do Galatasaray, entregou uma placa ao zagueiro tricolor, que deixará o clube carioca para a temporada de 2025. Ele, então, se juntou à ultrAslan, principal organizada do time turco, que defendeu entre 2011 e 2015, e foi ovacionado.

