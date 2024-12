Fernando Faria: Um grande destaque e muitas decepções em 2024

A temporada de 2024 do futebol brasileiro chegou ao fim com absoluto destaque para o Botafogo, campeão nacional e da Libertadores da América. O Alvinegro carioca se consolidou como o grande time do país e encerrou um ano mágico. Teve como cereja do bolo a sensacional invasão dos torcedores a Buenos Aires, palco da decisão do torneio continental.

Num ano atribulado, de altos e baixos, o Flamengo salvou a temporada com o título da Copa do Brasil. Teve na chegada de Filipe Luís ao cargo de treinador a maior e promissora novidade. É verdade que, com Tite, o time conquistou o Campeonato Carioca, mas o trabalho do veterano técnico deixou muito a desejar.

Outro clube acostumado a importantes conquistas, o Palmeiras foi campeão paulista, mas ficou pelo caminho nas demais competições. Terminou com o vice do Brasileiro, fracassando quando tinha a faca e o queijo na mão a três rodadas do fim. Além disso, caiu cedo na Copa do Brasil, para o Flamengo, e na Libertadores, para o Botafogo, o algoz da temporada.

As grandes decepções ficaram por conta de Athetico-PR, surpreendentemente rebaixado, do Fluminense, campeão da Libertadores em 2023 e que por pouco não foi parar na Segundona, e do Atlético-MG. A torcida do Galo comemorou o título mineiro. Mas viveu a frustração do vice da Copa do Brasil e, sobretudo, da Libertadores, no dia 30 de novembro, quando atuou com um jogador a mais desde o primeiro minuto de partida.

Botafogo para 2025

Para 2025, pelo nível de investimentos, Flamengo e Palmeiras novamente entrarão como favoritos em todas as competições. O Botafogo passa pela indefinição da renovação do elenco e a incerteza sobre a permanência de Artur Jorge no comando do time. Correndo por fora, há Bahia, Cruzeiro, Inter, Corinthians e Atlético-MG, sem falar no Fortaleza, que conta com o excepcional trabalho do treinador Juan Pablo Vojvoda. No entanto, quando se trata de futebol brasileiro, surpresa e crise estão sempre à espreita.

