Adriana Müller, esposa de Lincoln Henrique, polemiza ao criticar bastidores do futebol

Adriana Müller, conhecida por sua presença marcante nos bastidores do futebol, impressionou ao criticar o comportamento de algumas mulheres de jogadores. Em declaração, a esposa de Lincoln Henrique, ex-Bragantino, afirmou que muitas esposas se consideram “mais que os próprios maridos” e que o ambiente, em certos momentos, acaba dominado por “muito salto alto”.

“Ali, todo mundo é igual. Não importa se você faz parte de família de jogador ou torcedor. Muitas vezes, parece que elas que entram no campo, e não os maridos”, comentou Adriana em tom direto. A influenciadora destacou que sempre se viu como torcedora fiel e que prefere estar na arquibancada ao invés de camarotes ou “grupos”.

“Eu visto a camisa do meu marido e do clube que ele está. Gosto de agir assim. Sempre tento levar um pedaço dessa paixão comigo aonde vou”, completou.

‘Alvo’ de grupos

Adriana revelou que já foi alvo de críticas de outras esposas de jogadores. Segundo ela, algumas chegaram a formar “grupos” para criticá-la, especialmente após torcedores elogiarem sua postura educada e simpática com o público.

“Eu vou para apoiar meu marido e torcer pelo time. Nunca para formar panelinhas. Nos jogos visto a camisa do meu marido e do clube que ele representa com muito orgulho”, disparou.

Além das questões nos bastidores do futebol, Adriana também falou sobre sua paixão pela moda, que leva aos estádios e nos jogos de Lincoln. “Eu amo moda! Uma paixão que carrego comigo em tudo que faço. Nos jogos do Lincoln, levo isso para o estádio. Sempre monto looks ousados ??e personalizados, porque gosto de unir meu estilo com o amor que sinto pelo futebol e pelo clube que ele representa. Vestir a camisa do Lincoln e do clube não precisa ser algo básico”, finalizou Adriana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Mu?ller (@adrianamullerofc)

Lincoln Henrique

Emprestado ao Red Bull Bragantino pelo Fenerbahçe, o meia-atacante participou de dez gols em 49 jogos pela equipe paulista em 2024. A passagem, contudo, chegou ao fim na última quinta-feira (19) através de um comunicado nas redes sociais.

“O Red Bull Bragantino informa que não renovou os vínculos com os jogadores Lincoln Henrique e Ivan Cavaleiro para 2025. O clube agradece aos atletas e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”.

