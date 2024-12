Familiares acusam jogador da Série A de ‘separar’ filho da mãe em ação judicial

Bruna Miller entrou com ação na Justiça para reverter o cenário conflituoso no processo da guarda de seu filho com Fernandinho, do Ceará. A família da mulher alega que o jogador tem tentado ”separar” o filho da mãe, privando-a injustamente do convívio com Fernando Júnior. O ex-casal também travou uma batalha judicial pelo divórcio.

O juiz do caso entendeu, em decisão emitida na terça-feira (17), que Bruna possui o direito de visitar o menor e tê-lo em sua companhia. O magistrado fundamentou o parecer nos riscos inerentes ao distanciamento entre mãe e filho, mas baseando-se, também, nas particularidades do caso. Por isso, Miller conseguiu a tutela em partes.

Uma decisão antiga estabelecia particularidades e limitações do regime de convivência entre Bruna e Fernando Jr. Nesse sentido, o contato entre eles pode ocorrer em dois períodos: na semana do natal ou do ano novo e no aniversário da irmã. O último, porém, só pode ocorrer desde que o menor esteja acompanhado por Fernandinho ou alguém de confiança.

Ação contra Fernandinho

O caso ganhou novo capítulo antes de seguir ao setor psicossocial – responsável pelo estudo competente. Isso porque o jogador do Ceará se manifestou judicialmente sobre o descumprimento de determinações do juiz.

Segundo depoimento, o atleta teria recebido apenas uma passagem de ida para Fernando comparecer ao aniversário da irmã. O atleta, então, determinou que a viagem não seria cabível mesmo em companhia da avó paterna – e sua pessoa de confiança.

A viagem também só se tornaria viável caso ocorresse na semana do natal devido à disponibilidade da avó. Sua mãe, que iria acompanhá-lo, tem planos marcados para o ano novo e por isso não poderia acompanhá-lo. Nesse cenário, a ida ao encontro da mãe só se tornaria possível na companhia da babá do menor, e Fernandinho exigiu que Miller arcasse com os custos da profissional.

Em contrapartida, a família materna entende que os imbróglios apontados pelo atleta estão ligados ao afastamento que ele tenta impor na relação do filho com a mãe. Os parentes citam o caso da babá como uma ‘desculpa proposital’, visto que ele recebe um salário de cerca de R$ 60 mil e poderia arcar facilmente com os custos.

A família também faz alegações quanto à educação de Fernando. Em petição, o lado de Bruna diz que o atleta mantém o filho matriculado em uma escola de periferia com mensalidade de R$ 300.

