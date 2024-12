Campeão do mundial dispara contra Vini Jr. e compara: ‘Novo Neymar’

Campeão do Mundo com Alemanha compara Vini Jr. a Neymar em crítica - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

As premiações individuais – ou a falta delas – de Vinicius Júnior seguem repercutindo e dividindo opiniões mundialmente. Enquanto o camisa 7 do Real Madrid ostenta um status inquestionável para supremacia brasileira, tal convicção se dissipa entre europeus. O campeão do mundo e vencedor da Bola de Ouro de 1990, Lothar Matthaus, descreveu o atacante como ”novo Neymar” e fez críticas quanto ao comportamento do jovem.

“Para mim, Vinicius é o segundo Neymar. Um super talento, mas, tal como Neymar, atrapalha a si próprio. Vinicius provoca os espectadores, se envolve em conflitos com adversários e os provoca com gestos”, e completou:

“Tem uma grande finalização, velocidade e tudo de classe mundial. No entanto, seu comportamento está no caminho errado. No modelo de Neymar, o errado”, disse ao portal alemão Bild.

Bola de Ouro

Matthaus concordou com a vitória do volante Rodri, do Manchester City, ao prêmio do Ballon D’Or. Lothar entende que o espanhol possui mais inteligência e ‘primor’ a nível mundial que Vini.

“Por isso que, para mim, Rodri se tornou a escolha certa para a Bola de Ouro. Tem mais carisma, mais inteligência. O Vini Jr. precisa amadurecer, tem as capacidades e o clube para se tornar, um dia, um jogador de nível mundial”, opinou.

Vini Jr. melhor do mundo

A premiação da Fifa, citada por Gianni Infantino como mais democrática que o Ballon D’Or, consagrou Vini Júnior como melhor jogador do mundo em 2024. O prêmio levou o Brasil novamente ao topo depois de 17 anos – desde Kaká.

Desta vez, Rodri ficou na segunda colocação do ranking. O companheiro de Vini Jr. no Real Madrid, Jude Bellingham, fechou o top-3.

