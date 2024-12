Técnico do Boca Juniors pede contratação de Léo Pereira, do Flamengo

O zagueiro Léo Pereira fez grande temporada pelo Flamengo e despertou interesse do Boca Juniors, da Argentina. O titular da zaga rubro-negra é um pedido do treinador Fernando Gago, conforme revelou o jornalista Tato Aguilera, da TyC Sports. Ainda, porém, não houve qualquer formalização de proposta à equipe brasileira e ao jogador.

O zagueiro de 28 anos, porém, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e tem sido peça chave no sistema defensivo da equipe. Além do zagueiro, o técnico do Boca Juniors também pediu atletas ofensivos, que façam funções de meio campista, funcionando como um ‘camisa 10’.

Léo Pereira é peça fundamental no esquema do treinador Filipe Luís. Desde a chegada do treinador, ele se tornou titular absoluto e formou na reta final da temporada uma dupla segura, ao lado de Léo Ortiz. O defensor atuou em 56 partidas neste ano, com quatro gols marcados.

A reapresentação do elenco do Flamengo será no dia 8 de janeiro de 2025, no CT Ninho do Urubu. No retorno, os jogadores iniciam o período de pré-temporada, com período de atividades marcadas para os Estados Unidos.

