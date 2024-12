Iran ??ngelo, ex de Hulk, se manifesta sobre noivado

Iran Ângelo, ex de Hulk, se pronuncia sobre casamento com atual namorado - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Iran Ângelo, ex de Hulk Paraíba, desmentiu os rumores de noivado com Lucas Suassuna. Os boatos ganharam tanto destaque na mídia, que a empresária precisou se manifestar através das redes sociais nessa quinta-feira (19) após a notícia mobilizar centenas de fãs do casal.

“Fico feliz com a vibração de todos e, também, com as matérias publicadas, já que são tão fofas ao torcerem por mim e pela minha felicidade”, iniciou. Nos stories seguintes, Iran atualizou o status de relacionamento com Suassuna.

“Lucas e eu seguimos namorando, leves e bem, mas não tem noivado não. Quem sabe mais adiante. E se vier, tenham certeza que dividirei com vocês”, esclareceu Ângelo.

Namoro com Lucas

O casal está junto, entre idas e vindas, desde agosto de 2023. Iran e Lucas terminaram o namoro em junho deste ano, mas reataram dias depois – no mesmo mês. Os dois vivem à distância e se dividem entre São Paulo, cidade onde a empresária mora com os três filhos, e Paraíba, local de residência do rapaz.

A notícia do suposto noivado veio à tona na mídia às vésperas do casamento do ídolo do Atlético-MG com Camila Ângelo – sobrinha de Iran. O casal programou três celebrações distintas para o início de 2025, com a primeira marcada para o dia 3 de janeiro.

Casamento com Hulk

Givanildo Vieira de Sousa e Iran Ângelo ficaram juntos por 12 anos e tiveram três filhos frutos do casamento. Para quem não se lembra, o casal anunciou a separação em agosto de 2019 e, cerca de quatro meses depois, Hulk assumiu namoro com a sobrinha da ex-mulher.

Iran e Camila, atual do jogador, tinham relação familiar próxima e postavam muitas fotos juntas. A noiva de Givanildo precisou desativar sua conta no Instagram no início de seu namoro com o atleta e, de quebra, rompeu o vínculo com a tia.

