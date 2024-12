Meio-campista ex-Vasco celebra superação de vício: ???Nasci de novo???

Fredy Guarín, ex-meio-campista que atuou pelo Vasco, sofreu uma reviravolta brusca em sua carreira. Com passagens por grandes clubes europeus e tendo disputado da Copa do Mundo de 2014 pela Colômbia, ele encerrou a sua carreira de forma precoce aos 35 anos. Afinal, o talento sucumbiu para o seu vício com o álcool, que lhe causou outros problemas como o fim do casamento.

Após conseguir uma liberação com o Cruz-Maltino de alguns meses, o ex-volante não retornou ao Brasil no prazo estabelecido pela diretoria do Vasco e teve contrato rescindido, de forma unilateral. Em seguida, retornou ao seu país natal para defender o clube do coração, o Millonarios, de Bogotá. Entretanto, a experiência também foi curta exatamente devido ao alcoolismo.

Guarín confessou que o vício atrapalhava a sua vida ao se envolver em alguns incidentes. Até que buscou tratamento com profissionais para reestruturar a sua vida. Inclusive, ele se tornou religioso. O ex-jogador colombiano celebrou a sua recuperação e reviravolta positiva em sua vida

“Nasci de novo, porque tudo está mudando, muitas coisas estão sendo reconstruídas, algumas que estavam perdidas voltaram para casa, e Deus me prometeu e cumpriu. É real, meu povo, Deus e o programa (de reabilitação) funcionam. Aqui vamos cumprir o Rei para sua Glória”, vibrou o ex-atleta.

Meio-campista com passagem pelo Vasco vence o alcoolismo

O antigo meio-campista, aos 38 anos, fez uma postagem em suas redes sociais, na última quarta-feira (18), para destacar que atingiu a marca de oito meses sem ingerir álcool.

“Hoje comemorei 8 meses de sobriedade, o tesouro mais precioso da minha vida! Obrigado, Deus, obrigado aos meus filhos. Filhos amorosos, nobres e honestos”, escreveu o ex-jogador. “Siga esse caminho e romperá os laços necessários para que você continue caminhando pelo vale das sombras”, celebrou Guarín.

A instituição responsável por auxiliar o ex-jogador na luta contra o alcoolismo é a “Fundação Caminhando em Direção à Luz”, em Fusagasugá. Em sua trajetória profissional, ele iniciou a sua carreira no Atlético Huila e depois se transferiu para o Envigado, também da Colômbia.

Ainda atuou pelo Boca Juniors, da Argentina, até que se mudou para a Europa. Inicialmente foi para o Saint-Etienne, depois para o Porto, em Portugal, e Inter de Milão, da Itália. Antes do retorno à América do Sul, ele ainda defendeu o Shanghai Shenhua, da China. Seu principal título na carreira foi a Liga Europa pelo Porto em 2011. Guarín esteve a serviço da seleção colombiana no decorrer de dez anos, com 57 jogos e quatro gols marcados.

