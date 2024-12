São Paulo se despede de Rafinha, que encaminha ida para o Coritiba

O São Paulo se despediu oficialmente do lateral-direito Rafinha, na tarde desta sexta-feira (20). O clube divulgou um vídeo nas redes sociais relembrando momentos do atleta pelo Tricolor. O jogador, afinal, não terá seu contrato renovado e está perto de voltar ao Coritiba, clube que o revelou no futebol. A ideia inicial é ficar no clube até o fim da Série B.

O jogador, que está de férias na Alemanha, é aguardado para assinar contrato com o Coxa para a temporada 2025. O Coritiba está confiante por um desfecho positivo com Rafinha, que é visto como identificação com o clube. Assim, o lateral se encaixa no projeto de resgate de identidade e que entregue no âmbito esportivo, ajudando dentro de campo.

Campeão da Copa do Brasil em 2023 e responsável por levantara a taça na final, o lateral-direito começou o ano de 2024 sofrendo com lesões. Esses percalços tiraram o jogador por boa parte da temporada. As contusões, aliás, fizeram com que ele repensasse o plano de se aposentar e jogar mais alguns meses no São Paulo, por gratidão ao clube. Contudo, a proposta do Coritiba o encantou e pode acabar em final feliz para ambas partes.

Rafinha disputou 51 jogos pelo Coritiba entre 2004 e 2005, marcando cinco gols. No período, o lateral foi campeão paranaense e deixou o Coxa para atuar pelo Schalke 04, da Alemanha, em negociação por 5 milhões de euros.

Assim, o São Paulo também precisará se reforçar na lateral-direita. Isso porque sem Rafinha, o Tricolor terá apenas Igor Vinícius para o setor. Outro nome seria Moreira, mas o garoto pode estar na negociação que pode trazer o lateral-esquerdo Wendell ao Morumbis.

