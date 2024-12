Santos faz sondagem por António Oliveira para 2025

O português António Oliveira é a bola da vez no Santos. Em meio a mais de um mês de novela para definir o seu novo treinador, o Peixe sondou o ex-técnico do Corinthians para ser o comandante alvinegro no ano que vem. O clube ainda vive a indefinição de Gustavo Quinteros, do Vélez, que só deve resolver sua vida na próxima semana.

Os primeiros contatos aconteceram nesta sexta-feira (20) e já há uma evolução considerável nas conversas. O português é esperado nos próximos dias em Santos para uma reunião com a diretoria santista e a avançar com a negociação. As informações são do jornalista Luis Fabiani.

António Oliveira já teve uma passagem pelo Santos. Em 2020, foi auxiliar de Josualdo Ferreira. Depois disso, passou pelo Athletico, Benfica B, Coritiba, Cuiabá e Corinthians, seu último trabalho, onde deixou o cargo no começo de julho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.