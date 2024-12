Santos faz proposta para tirar diretor de futebol do Botafogo

Pedro Martins foi campeão da Libertadores e do Brasileiro com o Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/BFR)

O Santos está próximo de acertar a contratação de Pedro Martins, diretor de futebol do Botafogo. O dirigente chegaria à Baixada Santista para assumir o cargo de CEO do clube, o mais importante de sua carreira até aqui.

Após o título da Libertadores e do Brasileirão, Martins recebeu o convite do presidente Marcelo Teixeira, que lhe apresentou um projeto convincente. A possibilidade de participar da modernização do Santos, na parte de modernização e gestão, com um cargo de relevância. As informações foram publicadas pelo jornalista Paulo Vínicius Coelho.

Pedro Martins chegou ao Botafogo na metade da temporada. Antes, ele trabalhava como diretor no Cruzeiro, de onde saiu após Ronaldo vender a SAF. Já no Peixe, quem exerceu a função de CEO em 2024 foi Paulo Bracks.

