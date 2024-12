Fluminense anuncia contratação do volante Hércules, do Fortaleza

O volante Hércules, de 24 anos, é o novo reforço do Fluminense para 2025. O Tricolor carioca anunciou o acerto pelo jogador junto ao Fortaleza por R$ 29 milhões. A venda se tornou a mais cara da história do Leão do Pici e do futebol cearense.

Com o valor, o clube de Laranjeiras adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta e as partes assinarão contrato válido por cinco anos. Assim, a assinatura e o anúncio oficial acontecerão após a realização dos exames médicos do meia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

No último mês, o Palmeiras demonstrou interesse no jogador e estava estudando uma proposta ao Tricolor de Aço. Hércules, a nova contratação do Fluminense, chegou ao Fortaleza para atuar pelo sub-23 antes de subir para o time principal do técnico Vojvoda. Anteriormente, era do Atlético-CE.

O volante atuou em 136 partidas pelo Laion, marcando 19 gols, além de cinco assistências. O jogador se despede do clube nordestino após conquistar dois títulos do Campeonato Cearense e dois títulos da Copa do Nordeste.

