Ex-Ceará assume gerência de futebol em clube mineiro

O Coimbra, time de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, anunciou recentemente a contratação de Sandro Queiroz, profissional experiente, para ser o gerente de futebol do clube. O primeiro desafio será a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com 51 anos, afinal, Queiroz chega ao clube após uma passagem de sucesso pelo tradicional Ceará.

“A expectativa é muito alta. Quem está no futebol deve ser movido a desafios. Queremos colocar o Coimbra em um patamar diferente do que ele está hoje, tanto em âmbito estadual quanto nacional,” disse o novo gerente.

Natural de Rio Branco-AC, Queiroz trabalhou no Ceará por seis anos, sendo cinco deles como gerente das categorias de base. Assim, foi responsável por revelar dezenas de atletas para o futebol brasileiro e acumula uma extensa lista de troféus, com títulos nacionais, regionais e estaduais.

O primeiro desafio de Sandro Queiroz, afinal, será a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Coimbra está no grupo 10 da competição, juntamente com Fluminense-RJ, Lins-SP e Inter de Limeira-SP. A estreia será em Lins, contra os donos da casa, no dia 3 de janeiro.

“Estamos indo para a Copinha com a base da equipe vice-campeã mineira sub-17, com muitos jogadores talentosos que ainda estão no ciclo da categoria juvenil. O objetivo é dar minutagem e experiência para esses jovens. A Copinha é uma competição muito dura e nos reservará grandes desafios,” concluiu o gerente.

