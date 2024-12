Neymar faz vídeo com ‘parças’ rumo ao Brasil: ‘Partiu’

De olho nas festas de fim de ano, o atacante Neymar embarcou para o Brasil junto com o seus ‘parças’. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (20), o jogador de 32 anos mostrou entusiasmo ao deixar a Arábia Saudita. Ele também realizou o último treino do ano pelo Al-Hilal, seu clube no país asiático.

A expectativa é que o camisa 10 encontre Bruna Biancardi, sua companheira, além de Mavie, filha do casal, Davi Lucca e Helena, herdeiros do atacante com Carol Dantas e Amanda Kimberlly, respectivamente. Biancardi, inclusive, está no Brasil há alguns dias. Ela foi uma das convidadas para o chá revelação da cantora Ludmilla com Bruna Gonçalves. O evento ocorreu no Rio.

Na publicação feita em seu Instagram, Neymar aparece de roupa preta e boné. Junto com ele, Gil Cebola, o atacante Marcos Leonardo e outros parças também aparecem nas imagens.

“Partiu pro Brasa”, comemorou o atacante.

Anteriormente, o jogador do Al-Hilal fez um publicação com imagens de seu último treino do ano pelo clube.

“Boas sensações no último treino antes de ir pro Natal. Poucos dias mas é bom pra descansar a mente, ver a família e amigos”, escreveu Neymar.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.