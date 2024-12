Conselho do Flamengo convoca reunião para votação de patrocinadores em 2025

Lomba convoca primeira reunião para 2025 no conselho do Rubro-Negro - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, Ricardo Lomba, anunciou nesta sexta-feira (20) a primeira reunião de 2025, cuja finalidade será votar três prováveis patrocinadores: Texaco, ABC da Construção e In Drive.

As empresas apresentaram suas propostas ainda durante a gestão do atual presidente, Rodolfo Landim, que encerra seu mandato no final de 2024. Lomba enviou a convocação aos conselheiros nesta sexta-feira e agendou a reunião para 7 de janeiro, quando a nova gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já estará no comando.

Os patrocínios contemplam também a base, o futebol feminino e o basquete do clube. Os valores permanecem em sigilo entre as partes. Confira abaixo como devem ser distribuídos os patrocinadores nos uniformes do Rubro-Negro na próxima temporada.

ABC da Construção: short (parte traseira das duas pernas) no profissional masculino e feminino, masculino sub-20 e basquete masculino profissional.

In Drive: microfone nas entrevistas coletivas do time masculino e costas inferiores da camisa do time feminino.

Texaco: número das camisas do time masculino e “escudeto” nas camisas de treino e aquecimento do time masculino e sub-20.

Com o apoio do presidente eleito do Flamengo, Bap, Lomba assumirá o Conselho Deliberativo para o próximo triênio, de 2025 a 2027. Atualmente, a gestão atual e a nova estão em fase de transição. Outras prioridades do clube incluem a reforma do Estatuto, defendida por Bap, e a construção do estádio.

