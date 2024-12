Palmeiras acerta tempo de contrato com Paulinho

Atacante está próximo de assinar por cinco anos com o Verdão - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

Palmeiras e Paulinho já fecharam o tempo de contrato, restando apenas questões burocráticas para o anúncio ser feito. O atacante assinará com o Verdão por cinco temporadas. O clube paulista já fechou as bases da transferência com o Atlético-MG.

O Palmeiras vai pagar 18 milhões de euros para o Galo, cerca de R$ 113,7 milhões de reais. Além disso, o clube mineiro vai receber os meias Gabriel Menino e Patrick na negociação. O Verdão vai manter uma parte do percentual dos seus atletas.

Como o negócio envolve três atletas, há uma calma para resolver a questão de tempo contratual de todos os envolvidos. Havia uma expectativa de que a transferência se concluiria ainda nesta sexta-feira (20), mas ficará para os próximos dias.

Paulinho chega ao Palmeiras como um reforço de peso para a próxima temporada. Aos 24 anos, o atacante marcou 19 gols com a camisa do Atlético na última temporada.

