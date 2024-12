Denílson se despede da Band e das parcerias no ‘Jogo Aberto’

O ex-jogador e apresentador Denílson fez sua despedida da Band nesta sexta-feira (20). Posteriormente ao anuncio de que deixaria a emissora, o pentacampeão do mundo agradeceu pelos 14 anos no canal e também pela parceria com Renata Fan e companhia no programa ‘Jogo Aberto’.

Em seu discurso, Denílson comentou sobre sua evolução ao longo do tempo na emissora. Além disso, agradeceu ao acolhimento que recebeu daqueles que estiveram ao seu lado no período.

“Fui muito feliz aqui. Entrei um menino na comunicação aqui no grupo Bandeirantes e estou saindo um homem, muito mais preparado. (…) Só tenho motivos a agradecer à Band, a todos meus companheiros, Renata Fan, todas as pessoas da Band pelo carinho ao longo desses quase 15 anos”, disse o ex-jogador.

Confira o vídeo do depoimento de Denílson:

Denílson se despede da Band e do "Jogo aberto" após 15 anos de emissora. ?????: @jogoaberto / @esportenaband pic.twitter.com/alFaJ1uukA — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 20, 2024

Segundo o apresentador, os próximos dias devem servir para curtir a família, antes de anunciar o seu novo destino.

“Vou viver outra experiência, era o momento de dar uma respirada, pensar um pouquinho, ficar mais perto da família, está sendo um segundo semestre muito difícil para a minha família. Muito obrigado, amo vocês”, concluiu o pentacampeão, relembrando a morte da sobrinha, Lorena Godoy, em junho.

Denílson na Globo?

A Globo aparece como favorita para fechar com Denílson após a saída dele da Band. As partes já estão em contato há alguns dias para avaliar um possível acordo. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5. A ideia inicial é que o ex-jogador assuma um novo programa esportivo do SporTV. A emissora pretende fazer da exibição o grande lançamento do canal para 2025, com ex-jogadores históricos na equipe.

Porém, a Amazon também busca a contratação do apresentador, de acordo com ‘Portal Leo Dias’.

