Atlético-MG anuncia novo patrocínio máster, o maior da história do clube

Com o fim da parceria com a Betano, o Atlético-MG tem um novo patrocinador máster para a temporada de 2025, a casa de apostas H2bet. O clube anunciou a parceria, que já é a maior da história do clube e do futebol mineiro, nesta sexta-feira (20), através das redes sociais.

O contrato assinado é válido por três anos e terá um investimento fixo total de R$ 180 milhões, ou seja, R$ 60 milhões por temporada. Agora, com essa quantia, o Galo se tornou o terceiro clube do futebol brasileiro com o maior patrocíno máster. Aliás, com os bônus por metas atingidas, esse valor pode ultrapassar R$ 200 milhões.

Assim, o logo da empresa de apostas esportivas estará presente na parte nobre da camisa do Atlético-MG. Além disso, também estampará as camisas de treino e os uniformes do futebol feminino do time mineiro a partir do próximo ano.

CEO do Atlético, Bruno Muzzi celebrou a parceria histórica e mostrou confiança em uma aliança de sucesso. Ademais, classificou a empresa como “séria e sólida”.

“É com grande satisfação que anunciamos esse acordo com o H2bet. Será uma parceria de sucesso e determinante para que tenhamos um elenco ainda mais forte nas próximas temporadas. O H2 optou pelo Galo devido à paixão especial que o torcedor atleticano tem com o clube, e isso muito nos orgulha. O H2bet é uma empresa séria e sólida, que tem como pilares a defesa do jogo responsável e da integridade esportiva, com uma cultura organizacional parecida com a do Atlético”, disse.

