Milton Neves move processo contra Juca Kfouri; saiba motivo

O apresentador Milton Neves acionou na Justiça o jornalista Juca Kfouri após ser chamado de ‘mentiroso nato’ pelo colunista. O depoimento ocorreu em uma reportagem com Milton em que Kfouri é citado. O conteúdo foi veiculado no site Globo Esporte, em abril. A informação sobre o processo é de Gabriel Vaquer, do ‘F5’, assim como os depoimentos obtidos com ambos sobre a ação judicial.

Na época, procurado para comentar as acusações do ex-apresentador da Band contra ele, Juca disse que Milton era “MN: mentiroso nato”.

De acordo com Vaquer, Milton entrou com uma queixa-crime na Justiça por calúnia e difamação contra Kfouri. A denúncia foi aceita e encaminhada para a 9ª Vara Criminal da Justiça de São Paulo. Uma audiência de conciliação entre os dois está agendada para 15 de abril de 2025 pelo TJSP.

Apesar disso, Milton descarta um acordo amigável com Kfouri, que alega desconhecer a existência da ação.

Milton Neves x Juca Kfouri: histórico de trocas de farpas e desavenças

Na época da reportagem do Globo Esporte, Milton disse que Juca fez críticas em relação as ações publicitárias que promovia em seus programas esportivos. Ele citou ainda que Jorge Kajuru mudou de postura com ele após ouvir Kfouri.

“O Jorge Kajuru era meu maior fã, mas depois pegou no meu pé por influência do seu Juca Kfouri. Como você é incompetente, você já ouviu sua voz ou não? Ouça, ouça. ‘Ah, mas não faço publicidade’. O rosto dele é antipático, soberbo e ‘sou intelectual’. Pior que o filho dele eu que revelei, estava desempregado e xingava o pai de tudo que é nome”, disse Milton, que posteriormente foi rebatido por Kfouri:

“MN (Milton Neves) é o chamado Mentiroso Nato. Basta?”, declarou o jornalista, que mantém um histórico de batalhas judiciais e troca de farpas contra o apresentador desde os anos 90.

Inclusive, um dos episódios mais emblemáticos entre eles aconteceu em 2007. Na época, Milton acabou condenado a pagar R$ 48 mil de indenização a Kfouri após acusá-lo de não pagar pensão alimentícia. Além disso, disse que o jornalista teria cobrado por uma entrevista de Pelé à extinta revista Playboy.

