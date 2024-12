Globo fecha parceria para a transmissão do Campeonato Carioca de 2025

A Globo confirmou, nesta sexta-feira (20), que transmitirá o Campeonato Carioca de 2025. O torneio contará com os últimos campeões da Libertadores, além dos atuais vencedores da Copa do Brasil e do Brasileirão. A competição começará no dia 12 de janeiro, reunindo 12 equipes.

Aliás, a emissora assinou o contrato com a Brax, responsável pelos direitos de transmissão, e com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). O contrato inclui várias plataformas, garantindo a exibição de pelo menos 11 partidas na TV Globo para 11 estados brasileiros.

Os jogos ocorrerão entre janeiro e março de 2025, sempre aos sábados, às 16h30 (horário de Brasília). O pacote inclui dois clássicos importantes: Fluminense x Flamengo, pela nona rodada, e Flamengo x Vasco, pela décima rodada da fase inicial.

Cobertura da Globo, do SporTV e Premiere

Por outro lado, o canal SporTV, que pertence ao grupo Globo, transmitirá dois jogos por rodada da primeira fase. Essa cobertura inclui os mesmos clássicos que a TV Globo exibirá. Além disso, o SporTV garantiu a transmissão dos jogos de ida e volta das semifinais e das finais, que ocorrerão em formato de ida e volta.

Já o Premiere transmitirá todas as partidas dos quatro times do estado que disputarão a Série A do Brasileirão de 2025 – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Contudo, o Gigante da Colina ainda não possui garantia de transmissão dos jogos como mandante.

Regulamento do Campeonato Carioca

Todavia, o formato do Campeonato Carioca prevê que os 12 participantes se enfrentem na primeira fase, chamada Taça Guanabara. Após 11 rodadas, os quatro melhores times avançam às semifinais.

Os clubes que ficarem entre o 5º e o 8º lugares disputarão a Taça Rio, que terá semifinais e finais em jogos de ida e volta. O campeão da Taça Rio garantirá vaga na Copa do Brasil. Por outro lado, o time que terminar na última posição será rebaixado.

