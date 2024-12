Movimentação e chutes de fora da área: conheça Hércules, reforço do Fluminense

O Fluminense surpreendeu o mercado da bola ao acertar a contratação do meio-campista Hércules, do Fortaleza, que fez uma excelente temporada em 2024. O Tricolor, nesse sentido, adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, de 24 anos, que assinou contrato de cinco temporadas.

Dessa forma, a negociação custou R$ 29 milhões aos cofres do Tricolor de Laranjeiras, sendo a maior venda da história do Leão do Pici, superando a ida de Moisés para o futebol mexicano. Diante disso, o Jogada10 analisa o estilo de jogo do volante, que tinha mercado e despertava o interesse de outros grandes clubes do Brasil.

Depois de atuar por clubes como Tiradentes, Crato e Atlético, todos do Ceará, o jogador chegou a atuar na equipe sub-23 do Fortaleza (R$ 250 mil) antes de ter chances entre os profissionais com o técnico Vojvoda a partir de 2022. As boas atuações rapidamente o transformaram em xodó da torcida e solidificaram sua presença entre os titulares sob o comando do argentino.

Infiltração e boa movimentação

Ao atuar como segundo homem de meio-campo, o volante exerce muito bem a função área a área e aparece constantemente como elemento surpresa na frente para finalizar. Em vários momentos com a camisa do Leão nessas três temporadas, chutou de fora da área levando perigo à meta adversária e teve boa movimentação no setor de meio de campo.

Essa infiltração na área como elemento surpresa ajuda também a atrair a marcação para abrir espaços para outros jogadores do sistema ofensivo. No momento em que o ponta baixa a linha, Hércules sabe explorar a diagonal e focar na infiltração na grande área ou na tabela com o lateral. Em 2023, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, mas voltou em alto nível no ano seguinte.

Estilo de contratação para 2025

Hércules possui um estilo que o técnico Mano Menezes procurava. Forte na marcação, tem intensidade física para percorrer grandes distâncias e também pressionar a saída de bola na frente, em uma marcação mais alta. Resistente e qualificado, incomoda o adversário nas coberturas, de forma inteligente.

Com 24 anos, tem a idade que o Tricolor tem procurado em seus reforços, algo bem diferente do primeiro semestre de 2024. Conforme explicou o presidente Mário Bittencourt, o elenco ficou pautado nas extremidades com jovens e experientes. Diante disso, buscará atletas de 26 a 30 anos para dar mais equilíbrio, intensidade e resistência física para 2025.

“Acho que quando corrigimos a rota no meio de 2024, reconhecemos que houve um erro no primeiro semestre do ano. O perfil de contratação do meio do ano já deixou claro, e o Mano falou isso. Não é só rejuvenescer o time, mas sim fazer uma mescla melhor. Assim, ficaram jogadores jovens e os com idade avançada, sem o miolo de atleta entre 26 e 30 anos e mais fortes fisicamente”, explicou Mário.

Ao todo, o atleta já esteve em campo em 136 partidas pelo Tricolor, com 17 gols e cinco assistências. Agora, terá a oportunidade de atuar em um clube do Rio de Janeiro e tentar chamar a atenção de Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira. Em 2024, foram 47 jogos, sendo 38 como titular, 7 gols e 3 assistências.

