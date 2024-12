Flamengo ??? Retrospectiva 2024: Filipe Luís e título da Copa do Brasil ‘salvam’ ano

A temporada de 2024 do Flamengo foi longe do que os torcedores esperavam, mesmo com a conquista do Carioca e da Copa do Brasil. O time teve um início muito bom, mas não teve evolução nas mãos de Tite. No entanto, Filipe Luís assumiu o comando e mostrou novo estilo de jogo. Por fim, a torcida ainda viu a despedida do ídolo Gabigol, que pintou e bordou fora de campo. Assim, o Jogada10 relembra como foi o ano do clube, o campeão da Copa do Brasil de 2024. Porém, uma temporada com um gosto “agridoce” para os torcedores.

Veja como foi o ano de 2024 do Flamengo

JANEIRO

Sob o comando de Tite, o Flamengo chegou em 2024 com alta expectativa para brigar por títulos, especialmente, a Libertadores. Assim, o ex-técnico da Seleção Brasileira iniciou o foco no Campeonato Carioca após pré-temporada nos Estados Unidos.

Pensando nos reforços, o Flamengo fez contratações pontuais para a temporada. O volante Nico De La Cruz, que estava no River Plate, foi o nome de peso da primeira janela de transferências. Além dele, o lateral-esquerdo, Matías Viña, ex-Roma, chegaram em janeiro. O primeiro, aliás, teve anúncio em dezembro de 2023.

Na estreia pelo Campeonato Carioca, o técnico Tite utilizou os titulares para a partida contra o Audax, em Manaus. O time, aliás, goleou por 4 a 0 e iniciou bem a competição. Léo Pereira, Pedro, Cebolinha e Varela marcaram para os rubro-negros.

Posteriormente, o Flamengo utilizou os reservas nas partidas contra o Nova Iguaçu e a Portuguesa-RJ. Ambas terminaram empatadas. Aliás, no dia do confronto contra a Lusa, a equipe titular da equipe rubro-negra atuou no mesmo dia. No primeiro amistoso nos EUA, o time bateu o Philadelphia Union por 2 a 0, com gols de Pedro e Everton Cebolinha.

Para fechar o mês e já com time titular, o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0. Desta vez, a dupla Gabigol e Bruno Henrique marcou para os rubro-negros. No fim, foram duas vitórias e dois empates, sendo duas partidas com time de jogadores reservas e muitos garotos.

FEVEREIRO

No mês do Carnaval, o Flamengo fez um verdadeiro desfile no Carioca. Em seis jogos, foram cinco vitórias e apenas um empate, que foi justamente contra o Vasco. O time de Tite venceu o Botafogo por 1 a 0 e também passou pelo Fluminense com uma vitória por 2 a 0, ao final do mês.

Além das vitórias, o técnico Tite abordou diversas em coletivas sobre o equilíbrio do ataque e também de defesa. O time construia gols e também não deixava os adversários balançaram as redes. No recorte de seis jogos, foram 13 gols marcados e nenhum sofridos. Tornou-se uma marca do treinador.

MARÇO

Logo no dia primeiro de março, Gerson passou por uma cirurgia no rim esquerdo. O meia passou por um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do ureter. O “Coringa” foi um dos principais do elenco e só voltou a ser relacionado em abril. Era só o início do mês agitado do clube fora de campo.

Poucos dias depois, o Flamengo anunciou seu terceiro reforço para a temporada de 2024. Léo Ortiz, protagonista da negociação mais longa da atual janela, assinou contrato até o fim de 2028. Comprado por 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões na cotação atual), o defensor foi o terceiro zagueiro mais caro da história do clube.

O time manteve o bom desempenho em campo. Nas semifinais, o Rubro-Negro venceu o Fluminense por 2 a 0 na partida de ida e depois empatou por 0 a 0 no segundo jogo. Assim, se garantiu na final contra o Nova Iguaçu, que surpreendeu e passou pelo Vasco.

Antes do primeiro jogo da final do Carioca, o Flamengo viveu uma surpresa. No dia 25 de março, Gabigol foi punido com dois anos de suspensão em julgamento no TJD/AD. O jogador foi acusado de dificultar a realização do antidoping. A atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle” e, por isso, o atacante respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem.

Já sem Gabigol, o Flamengo foi para a decisão contra o Nova Iguaçu e não setiu a ausência do ídolo. O time venceu por 3 a 0, com dois gols de Pedro e de Ronald, contra. O time praticamente encaminhou o título do Campeonato Carioca.

ABRIL

Poucos dias depois da partida de ida da final do Campeonato Carioca, o Flamengo estreou contra o Millonarios, da Colômbia, pela Libertadores. O Rubro-Negrou saiu na frente com Pedro, mas sofreu empate nos minutos finais, em Bogotá. A equipe da casa ainda teve um jogador expulso. Era o início do calendário intenso da temporada.

Na sequência, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 e faturou o título do Carioca de forma hegemônica. Foi ainda a sétima vez que o clube ergueu o troféu de forma invicta, com 11 vitórias e quatro empates na campanha de 2024. O time sofreu apenas um gol em toda a competição. Tudo parecia correr bem.

Ainda no mês de abril, time comandado por Tite venceu a sua primeira partida pela Libertadores 2024. Pedro e o estreante Léo Ortiz marcaram na vitória por 2 a 0 sobre o Palestino, no Maracanã.

Depois disso, o Flamengo alternou o foco entre Brasileirão e Libertadores. Por conta dessa sequência, o técnico Tite decidiu poupar para a terceira rodada da Libertadores contra o Bolívar. Assim, o treinador conheceu sua primeira derrota por 2 a 1, na altitude de La Paz. O treinador foi muito criticado por essa opção, mas explicou na época que não poderia colocar os atleta em eventuais lesões. Com este resultado, o Flamengo perdeu uma invencibilidade de 20 jogos.

No jogo seguinte, o Flamengo fez clássico com o Botafogo. Com os titulares, o time perdeu por 2 a 0, com show de Luiz Henrique. Foi a primeira vez que Tite perdeu duas vezes seguidas pela equipe rubro-negra.

MAIO

No dia 1º de maio, o Flamengo estreou pela Copa do Brasil. Pedro marcou o único gol da vitória sobre o Amazonas, no Maracanã. A partida ainda marcou o retorno de Gabigol, que conseguiu efeito suspensivo para voltar a atuar. Mesmo com o triunfo, o técnico Tite foi vaiado e xingado pelos torcedores.

Neste mês, o Flamengo voltou a mostrar fraquezas e se complicou na Libertadores. O time jogou mal e perdeu para o Palestino por 1 a 0, no Chile. Naquele momento, a derrota deixou a equipe carioca na 3ª colocação do grupo E, com quatro pontos. O time está fora do mata-mata da competição. Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o treinador deixou de ser unanimidade e foi o principal alvo de protestos da torcida.

Depois de sequência turbulenta, o Flamengo se reencontrou novamente e fechou o mês de forma positiva. Avançou às oitavas da Libertadores e Copa do Brasil, além de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O time bateu Corinthians, Bolívar, Amazonas e Millonarios.

Fora de campo, Gabigol movimentou o Flamengo. Uma foto do atacante com a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais. Em primeiro momento, a assessoria do jogador disse que a foto não era verdadeira, mas pouco tempo depois ele admitiu que usou a camisa em casa. Ele foi punido financeiramente, além do clube tirar a camisa 10 do ídolo. Era o início do fim da era Gabigol.

JUNHO

O início do mês começou com um clássico que ficou marcado na história do clube. O Fla aplicou uma goleada por 6 a 1 sobre o Vasco no Maracanã. Dominante do início ao fim e se aproveitando da fragilidade do adversário, o baile foi regido principalmente pela dupla formada por Everton Cebolinha e Arrascaeta.

Ao todo, o Flamengo entrou em campo sete vezes em junho, em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Destes, o Rubro-Negro venceu cinco, empatou um e perdeu outro. Sendo assim, o aproveitamento nesse ínterim foi de 76,1%.

No fim do mês, o empresário de Gabigol relatou o jogador trabalhava uma saída do clube. Junior Pedroso disse, em entrevista ao “Seleção Sportv”, que houve acerto entre as partes. Gabigol ficaria no Flamengo por mais cinco anos. No entanto, o clube não foi a frente para oficializar. Posteriormente, houve uma oferta de renovação por um ano, porém o atleta negou. O agente frisou que na época o jogador gostaria de definir sua situação o mais rápido possível.

JULHO

Fora de campo, o Flamengo seguiu muito agitado. A Prefeitura do Rio divulgou, no início do mês, o edital do leilão do terreno do Gasômetro, que pertencia a um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal e foi desapropriado. O Flamengo já faria o movimento para adquirir o local para construção do estádio.

Assim como junho, o mês também foi marcado por jogos do Brasileirão. Isto porque estava ocorrendo a Copa América. Foram nove jogos: cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. O time ficou esfacelado por cinco convocados e alguns lesionados pelo caminho. No começo, Tite encontrou algumas soluções para lidar com as ausências e viu o time alcançar a ponta da tabela do Brasileirão. As “soluções”, porém, foram desfeitas, o time oscilou e perdeu a liderança.

No fim de julho, o Flamengo fez a sua primeira partida diante do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time foi soberano e venceu por 2 a 0, no Maracanã, abrindo, assim, uma boa vantagem para o jogo da volta.

Além disso, após vencer a disputa do leilão público pelo Gasômetro, o clube carioca realizou o pagamento de R$ 138 milhões. O leilão aconteceu depois de uma batalha na Justiça. A Caixa Econômica Federal, administradora do fundo privado que era dono do terreno, tentou por duas vezes sem sucesso anular o decreto do prefeito Eduardo Paes que desapropriou a área.

AGOSTO

Foi, sem dúvidas, o mês do desgosto para o clube. O Fla conviveu com lesões, queda de desempenho e ainda foi obrogado a ir ao mercado. Dentro das quatro linhas, foram oito jogos, com três vitórias, um empate e quatro derrotas. Mesmo assim, conseguiu avançar para as quartas de final da Copa do Brasil.

Na Libertadores, o Flamengo passou pelo Bolívar. No primeiro jogo,o time venceu no Maracanã por 2 a 0. Contudo, na altura de La Paz, a equipe perdeu por 1 a 0, mas mesmo assim garantiu a classificação. Neste jogo, aliás, o técnico Tite teve uma arritmia por conta da altitude e precisou ser levado ao hospital após chegada ao Brasil.

Além de Tite, o Flamengo teve mais de 12 problemas em 28 dias de agosto. As lesões assombraram o Ninho do Urubu. Cebolinha (coxa direita e tendão de Aquiles) e De La Cruz (joelho direito e coxa direita); Varela (quadril); Viña (joelho direito e fratura na tíbia fora da temporada); Pedro (coxa esquerda); Gabigol (coxa direita); Arrascaeta (coxa esquerda); Wesley (coxa direita); Tite (arritmia) e Michael (coxa direita).

Por conta disso, a diretoria foi obrigada a incrementar o elenco. Foram quatro reforços anunciados no mês: Alex Sandro, Gonzalo Plata, Carlos Alcaraz e Michael. A temporada 2024 foi a que a gestão de Rodolfo Landim mais investiu. Com isso, o Flamengo chegou quase aos R$ 300 milhões em contratações, sem contar com luvas ou outros gastos. Além dessas contratações, o Fla contratou De La Cruz, Viña, Léo Ortiz e Carlinhos para o início do ano.

SETEMBRO

O mês também não foi nada fácil para o Flamengo. Em campo, o time seguia com muitas oscialações e previsível, Assim, o técnico Tite começou a ficar pressionado. Ao todo, a equipe teve um aproveitamento de 38% no mês. Ao todo, foram duas vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe foi eliminada na Libertadores, mas avançou na Copa do Brasil.

Para piorar a situação, o artilheiro Pedro teve diagnosticada a ruptura do ligamento cruzado anterior após treino pela Seleção Brasileira. Assim, o atacante só volta a jogar em 2025. Um baque para o elenco. O jogador do Flamengo fechou o ano com 30 gols, sua melhor temporada na carreira mesmo com a lesão. Na Copa do Brasil, porém, o time confirmou a classificação às semifinais.

Além das frequentes lesões, o sonho pelo título da Libertadores ficou pelo caminho diante do Peñarol. No duelo de ida no Maracanã, o Flamengo perdeu por 1 a 0. O time foi apático e não conseguiu reagir. Na partida de volta em Montevidéu, o Rubro-Negro não conseguiu ultrapassar o ferrolho adversário.

Depois da eliminação para o Peñarol, o time voltou a campo diante do Athletico, no Maracanã. O Fla venceu, mas com pouca inspiração. No entanto, o baixo rendimento, trabalho estagnado e pouca variação de jogadores fizeram com que o técnico Tite fosse demitido no dia seguinte. Com ele no comando, a equipe disputou 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 65,7% dos pontos.

Depois da demissão de Tite, o 30 de setembro do Flamengo também foi marcado por uma data importante visando a eleição presidencial do clube. Seis candidatos conseguiram as 156 assinaturas necessárias para cada registro das chapas. Delair Dumbrosck; Luiz Eduardo Baptista (Bap); Maurício Gomes de Mattos; Pedro Paulo; Rodrigo Dunshee e Wallim Vasconcellos.

OUTUBRO

Posteriormente, o clube apresentou Filipe Luís como novo técnico do profissional. Depois de comandar as categorias Sub-17 e Sub-20 do clube ao longo de 2024, ele foi escolhido para substituir Tite, na condição de técnico efetivo, com contrato até dezembro de 2025. Logo em seu anúncio, ele declarou ser ofensivo.

Ainda fora de campo, o clube deu uma passo importante para construção do estádio. O presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, assinou o documento que formalizou a propriedade em cerimônia no Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Logo na estreia de Filipe Luís, o Flamengo já foi mais intenso para construção das jogadas e venceu por 1 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O treinador ainda emplacou mais duas vitórias pelo Brasileirão. O Além disso, o treinador deu chance para Gabigol como titular da equipe. O camisa 99 não entrou em campo muitas vezes e ganhou ânimo na reta final.

Em seu primeiro clássico, Filipe Luís não conseguiu parar o desesperado Fluminense, que lutava contra o rebaixamento. O Tricolor venceu por 2 a 0, no Maracanã, com maestria de Ganso e eficiência de Arias. No entanto, o time já demonstrava outra postura dentro de campo. Foi, aliás, a única derrota dele.

Com a vantagem do jogo de ida, o Flamengo segurou o Corinthians, com um a menos após expulsão de Bruno Henrique. O time de Filipe Luís segurou as investidas dos paulistas e permaneceu o placar por 0 a 0, em Itaquera. Assim, o treinador iria para sua primeira final de Copa do Brasil e poderia faturar o pentacampeonato do Rubro-Negro.

NOVEMBRO

No início do mês, o clube definiu o título da Copa do Brasil. No Maracanã, Gabigol voltou a jogar bem e marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético. O jogador deu passo para o clube ganhar a competição.

Soberano em campo, o Flamengo segurou o Galo na Arena MRV e venceu por 1 a 0. Com a conquista, o clube faturou o pentacampeonato da Copa do Brasil e a primeira sob o comando técnico Filipe Luís.

Ainda em campo após título do Flamengo, Gabigol anunciou sua saída do clube, criticou a diretoria e o técnico Tite. O caso gerou grande repercussão interna e externamente.

Depois da entrevista, Gabigol, afinal, foi afastado pelo Flamengo por dois jogos. O técnico Filipe Luís e o vice de futebol Marcos Braz conversaram com o atleta para aparar as arestas. A tensão ficou tensa internamente no clube. O atacante recebeu apoio da torcida, que começou a xingar Landim nas últimas partidas do Brasileirão.

Fora das quatro linhas, o clube reuniu os sócios para apresentar o projeto de construção de seu estádio próprio no terreno do Gasômetro. O projeto prevê um investimento total de R$ 1,93 bilhão. O valor engloba os gastos com terreno, sondagem, descontaminação e terraplanagem, fundação, estruturas, instalações, estacionamento, cobertura, campo e urbanização e paisagismo, compromisso com a Prefeitura.

DEZEMBRO

Já sem chances de título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encerrou a competição de forma digna. O time encerrou sua participação na terceira posição da tabela, acumulando 70 pontos. Com um total de 61 gols marcados, o Flamengo superou os demais times em desempenho ofensivo. Desses gols, 11 foram por Pedro antes de sua contusão.

A última rodada do Brasileirão, aliás, também marcou a despedida de Gabigol do Flamengo após ano conturbado. No empate com o Vitória por 2 a 2, Gabriel Barbosa marcou dois gols e finalizou a sua passagem de forma gloriosa. Da meteórica campanha iniciada em 2019 até 2024, o atacante conquistou 13 títulos e marcou 106 gols em 306 jogos. O jogador ganhou muito carinho das arquibancadas. Os rubro-negros prepararam mosaico e bandeiras com momentos que lembraram a passagem de Gabigol pelo clube.

Depois de um ano conturbado, os sócios, assim, definiram o novo presidente para próximo triênio, no dia 9 de dezembro. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, teve 1.731 votos, superando o candidato da situação, Rodrigo Dunshee, que recebeu 1.166 votos. No dia 18, o novo mandatário tomou posse em cerimônia na sede da Gávea, com presença de Zico e Raul Plasmann.

Já com a nova gestão, José Boto, afinal, será o novo diretor do clube e o técnico Filipe Luís, que foi o principal nome a retomar a rota do Flamengo no momento mais complicado, segue no comando da equipe para 2025. O clube coloca o Brasileirão e Libertadores como prioridades para a próxima temporada.

