‘Podem esperar uma versão ainda melhor’, diz Estêvão sobre última temporada que fará no Palmeiras

Estêvão terá apenas mais sete meses a serviço do Palmeiras. O atacante, principal destaque do time em 2024, passará a defender o Chelsea após a disputa do Super Mundial de Clubes, a partir de julho. Após o jogo beneficente em Franca, sua cidade-natal, o atacante deixou claro o que o torcedor alviverde pode esperar dele até a despedida do clube.

“Pode esperar que vou honrar muito essa camisa enquanto estou vestindo ela. Com certeza disputo o Mundial. Podem esperar um Estêvão melhor que 2024” afirmou ao Sportv, na noite de sexta-feira.

“Não penso no Chelsea não. Agora, na verdade, não estou pensando em nada. Estou de férias, curtindo na minha cidade. Mas enquanto eu estiver no Palmeiras vou honrar essa camisa até o final. Depois vou pensar no Chelsea”, acrescentou.

Escolhido a revelação e o craque do Campeonato Brasileiro de 2025, Estêvão foi de promessa à realidade em pouco mais de um ano. Sua estreia na equipe profissional ocorreu em 6 de dezembro de 2023, na última rodada daquela edição do Brasileirão.

Ao fazer seu primeior jogo na edição de 2024, ele tinha somente sete partidas, nenhuma delas com 90 minutos em campo. Entretanto, ao fim da competição, ele se mostrou protagonista da equipe, com 13 gols e nove assistências na campanha que resultou no vice-campeonato alviverde.

O atacante vai completar 18 anos apenas em 24 de abril de 2025, o que garante ao Palmeiras sua continuidade até essa data. A janela de transferências, por outro lado, só abrirá em julho.

