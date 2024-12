Fluminense encaminha empréstimo de John Kennedy ao Pachuca

John Kennedy foi o herói do título do Fluminense na Libertadores em 2023 - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON e MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

John Kennedy está próximo de deixar o Fluminense para jogar no Pachuca, do México. O atacante deve viajar nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo com opção de compra. De acordo com informações do ‘ge’, o acordo inclui uma cláusula de opção de compra avaliada em cerca de R$ 40 milhões. As negociações entre os clubes já foram concluídas, e o anúncio oficial deve ocorrer em breve.

John Kennedy estava no radar do Pachuca antes mesmo da participação do clube mexicano no Intercontinental da Fifa. Na competição, realizada no Qatar, o Pachuca eliminou o Botafogo nas quartas de final, mas perdeu para o Real Madrid na decisão, com ambos os jogos terminando em 3 a 0.

Revelado em Xerém, John Kennedy foi o herói do título do Fluminense na Libertadores em 2023, pelo gol decisivo na vitória por 2 a 1 contra o Boca Juniors, no Maracanã. Atualmente, ele tem vínculo com o Tricolor até o final de 2026.

No entanto, o atacante não conseguiu repetir o sucesso neste ano. Em 2024, ele disputou 40 partidas, marcou apenas quatro gols e deu uma assistência. Em maio, acabou sendo afastado do elenco por problemas de indisciplina e acabou como quarta opção no ataque para o técnico Mano Menezes.

