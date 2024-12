Cruzeiro quer usar ‘cláusula do Grêmio’ para anunciar Soteldo

Ativo no mercado de transferências, o Cruzeiro já confirmou Rodriguinho e Christian. Os atacantes Dudu e Gabigol estão próximos, mas a Raposa não pretende parar por aí e quer usar a cláusula contratual do Grêmio para anunciar Soteldo. O atacante jogou pelo Tricolor Gaúcho em 2024 por empréstimo.

O Santos estabeleceu em contrato que, para os gaúchos ficarem com o jogador em definitivo, precisariam pagar 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões). Sem acordo com o Grêmio, que tem a preferência, o clube mineiro quer adotar os mesmos termos para anunciar o reforço.

CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos entrou em contato com o Santos, detentor dos direitos econômicos do atacante, em busca de condições semelhantes. O Peixe, no entanto, deseja aumentar o valor, e a negociação já está em andamento.

Caso o Grêmio não consiga ficar com o atleta enquanto o Santos estuda a melhor alternativa, Soteldo já deu uma resposta positiva ao Cruzeiro. Ele deseja integrar o elenco comandado por Fernando Diniz, que promete ser forte nas competições de 2025.

Soteldo, aliás, teve um histórico recente de indisciplina no Santos. O jogador tem um perfil considerado difícil, mas, diante da necessidade, o Peixe ainda deseja contar com o atleta em seu elenco em 2025.

