Pulgar desmente informações sobre retorno ao futebol chileno e nega problema familiar

Erick Pulgar usou suas redes sociais neste sábado (21) para negar que esteja de saída do Flamengo na próxima janela de transferências. O volante chileno aproveitou para fazer um desabafo em relação aos rumores. Em seu perfil no Instagram, o jogador deixou claro que pretende retornar ao futebol de seu país neste momento. Além disso, rechaçou que esteja vivenciando problemas na família.

“Boa tarde a todos, queria esclarecer algumas coisas que vi na imprensa. Depois de uma temporada dura com o meu clube, estou desfrutando de dias de férias no Chile antes de voltar ao Brasil. Não estamos falando com nenhum clube chileno, não está nos meus planos voltar a jogar no Chile por agora”, esclareceu.

“E tão pouco estou com algum drama familiar ou algo parecido. Por sorte todos em minha família e amigos estão muito bem. Por isso, gostaria de pedir que não inventam coisas, que não deem como certas coisas falsas. Fazem dano a pessoas, desinformam e confundem. Obrigado, que tenham um lindo final de ano”, concluiu.

Na temporada de 2024, Pulgar disputou 47 jogos, 42 deles na condição de titular e deu quatro assistências. Desde que chegou ao Flamengo em julho de 2022, o chileno ergueu duas Copas do Brasil, uma Libertadores e um Campeonato Carioca. Recentemente, ele atingiu a marca de 100 partidas pelo clube carioca.

