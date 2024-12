Giovane não convence Ramón Díaz, e permanência no Corinthians para 2025 é incerta

O atacante Giovane ainda não sabe se fará parte do elenco do Corinthians para 2025. Sem chegar a um entendimento com a diretoria para renovar seu contrato, a comissão técnica de Ramón Díaz optou por afastar o jogador na reta final do Campeonato Brasileiro. Ambas as partes, portanto, esperam que alguma proposta chegue em janeiro.

Embora tenha se destacado no time sub-20, Giovane teve poucas oportunidades no elenco profissional. Mesmo assim, recebeu valorização devido às convocações para a Seleção Brasileira sub-20. Tanto que, em agosto, uma oferta do Hellas Verona chegou ao Parque São Jorge e foi prontamente descartada.

Por outro lado, caso não apareça algum clube disposto a pagar de acordo com as pretensões alvinegras, a tendência é a de que o atleta de 21 anos continue relegado a segundo plano no plantel até o término do seu vínculo, em junho de 2025.

A última vez que o treinador argentino colocou Giovane na lista de relacionados foi no empate sem gols com o Flamengo em 20 de agosto, duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Os números do atacante entre os profissionais são tímidos. Em 46 partidas, ele foi titular apenas seis vezes e marcou quatro gols.

