Indefinições sobre novo técnico do Santos e reforços para 2025 deixam Gallo pressionado

Apesar do acesso para a elite do futebol brasileiro, o executivo de futebol do Santos, Alexandre Gallo, carrega um peso sobre as costas. Afinal, enfrenta dificuldades relevantes em negociações. Prova disso é que o dirigente ainda não conseguiu encontrar um treinador para 2025. Em meio a tantos nomes, aliás, o ex-jogador só não foi demitido por conta de seu apoio interno no clube.

Gallo goza de excelente relação com o presidente Marcelo Teixeira, que indicou a sua contratação a Andres Rueda, na temporada passada. Em campo, o time ficou sem comandante a partir de 18 de novembro, quando houve a demissão de Fábio Carille. A grande aposta para assumir o comando passou a ser Luís Castro, mas o português, sem responder objetivamente, deu lugar para Gustavo Quinteros se tornar o plano A.

O faro de Gallo para buscar contratações, passou a ser testado. Em 2023, ele viajou à Itália em busca do meia Roberto Pereyra, mas o discurso de convencimento falhou. Assim, em vez de trazer o argentino, contratou o atacante colombiano Alfredo Morelos, que nunca se firmou no Peixe.

Pré-temporada do Santos

Anunciado em 9 de agosto de 2023, Alexandre Gallo não conseguiu ajudar o Santos a impedir um inédito rebaixamento. Assim, o Peixe caiu para a Série B na última rodada. Em dezembro, com a eleição de Marcelo Teixeira para presidente, Gallo trabalhou em parceria para reestruturar o plantel com 20 contratações para a disputa da Série B.

Destes, apenas seis se firmaram no elenco: Gabriel Brazão, Escobar, Gil, João Schmidt, Guilherme e Otero. Alguns até já se despediram do clube, como nos casos de Jorge, Marcelinho e Cazares. E outros, ainda, devem zarpar no começo de 2025: Patrick, Njie, Billy Arce, Rodrigo Ferreira, Renan, Pedrinho e Hayner.

Com o acesso garantido, a corrida para achar um treinador e reforços apresenta percalços. Aliás, já são 31 dias sem técnico ou reforços anunciados. O Santos viaja no iício de janeiro para a pré-temporada nos Estados Unidos. O primeiro compromisso será no dia 11, frente ao Atlético Nacional (COL), no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida.

