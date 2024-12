Internacional vai manter Renê e Mercado para 2025

De acordo com apuração da Rádio Gaúcha, o Internacional deve acertar até o fim do ano a renovação do veterano zagueiro Mercado, de 37 anos, e do lateral-esquerdo Renê.

A continuidade de Renê, que chegou em 2022 vindo do Flamengo, estava clara desde as declarações do diretor executivo de futebol do clube, André Mazzuco. Ele disse que o lateral, apesar de perder a titularidade para Bernabei, é um jogador relevante para o grupo.

” A gente tem um planopara ele. Já iniciamos as conversas. Renê está adaptado ao clube, é importante no elenco, tem liderança. Vamos tratar deste assunto com carinho” disse.

Já no caso de Mercado, como o clube obrigatoriamente tem de manter o jogador durante a sua recuperação de grave lesão. Ele operou o joelho direito e só deve retornar em julho. Uma renovação por mais um ano também é esperada, já que ele, antes da lesão, fazia boa temporada (fez até um dos gols mais bonitos do ano) e a ideia da diretoria e do treinador Roger Machado sempre foi por mantê-lo.

