Superliga feminina: Brasília toma virada do Osasco na despedida de 2024

O Brasília Vôlei se despediu de 2024 na noite deste sábado com exibição de resistência no Ginásio José Liberatti. O atual campeão do Distrito Federal venceu o primeiro set contra a equipe paulista, mas sofreu a virada por 3 sets a 1 em uma hora e 34 minutos de jogo. As parciais foram de 22/25, 25/16, 25/18 e 25/16.

O primeiro turno da Superliga Feminina de Vôlei termina para os dois times. As equipes entram em recesso para o Natal e o réveillon e retornarão à quadra em janeiro. Os dois times iniciarão a segunda metade no próximo dia 7. As candangas visitarão o Flamengo, no Rio, e as paulistas receberão o Maringá na região metropolitana de São Paulo.

As campanhas das duas equipes são diferentes. A vitória levou o Osasco temporariamente ao segundo lugar, atrás apenas do Praia Clube. Vôlei Bauru e Maringá se enfrentarão neste domingo na conclusão da 11ª rodada. Se vencer, o time paulista assumirá a vice-liderança. O Brasília Vôlei encerra o turno em nono com quatro vitórias e sete derrotas.

A oposta Ana Medina fez mais uma bela exibição pelo Brasília Vôlei. Maior pontuadora da partida com 20 bolas no chão, ela não conseguiu impedir o ímpeto das adversárias. Naiara anotou 15 pontos, Geovanna contribuiu com outros 10, porém a combinação não impediu o triunfo da trupe de Tiffany. Autora de 19 pontos, a jogadora teve os auxílios de Natália com 15 e de Valquíria com 13. O trio comandou a reação depois do susto no primeiro set.

Na véspera da partida, o técnico Spencer Lee foi objetivo ao considerar o Osasco favorito, mas volta para casa com um desejo realizado: ele queria voltar de São Paulo com pelo menos um set na bagagem. Conseguiu no primeiro, mas não foi páreo nos outros três.

Superliga B masculina

Pela Superliga masculina B, a divisão de acesso à elite do nacional, o Real Brasiliense perdeu para o Azulim Unifucamp, em Monte Carmelo (MG), por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/17 e 25/20. Foi a terceira exibição da equipe na competição.

Neste domingo, o time masculino do Brasília Vôlei entrará em quadra no Ginásio do Sesi contra o Araguari-TO, pela terceira rodada. O ingresso para o duelo custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Crianças até 7 anos de idade não pagam. É possível adquirir no site ou no aplicativo Ticket Fácil.